اکتوبر 2026 ملک کا چھٹا گرم ترین ماہ قرار پاکستان محکمہ موسمیات کی رپورٹ
پاکستان محکمہ موسمیات کی تازہ رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2026 گزشتہ 66 سالوں میں چھٹا گرم ترین مہینہ رہا جبکہ بلوچستان میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ درج حرارت ریکارڈ ہوا۔
پاکستان محکمہ موسمیات کے تازہ ترین ماہانہ موسمیاتی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2026 ملک کی موسمیاتی تاریخ میں ایک غیر معمولی اور تشویشناک درجہ حرارت کے ساتھ گزرا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2026 کو گزشتہ 66 سالوں کے دوران ملک کا چھٹا گرم ترین اکتوبر مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس دوران ملک کا مجموعی اوسط درجہ حرارت 25.
2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو کہ نارمل یا معمول کے اعداد و شمار سے 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہے۔ یہ اضافی حرارت نہ صرف دنوں بلکہ راتوں میں بھی محسوس کی گئی کیونکہ اکتوبر کے دوران رات کے اوسط درجہ حرارت میں 2.3 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس وجہ سے اکتوبر 2026 گزشتہ 66 سالوں میں تیسری گرم ترین راتوں والا مہینہ بھی ثابت ہوا۔ دن کے اوسط زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.1 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا جو کہ عام حالات سے کافی ہائی ہے۔ بلوچستان کا ضلع تربت ملک کا گرم ترین مقام رہا جہاں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ سندھ کے شہر مٹھی میں بھی اوسط زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کا شہر اسکردو ملک کا سرد ترین مقام رہا جہاں اوسط کم سے کم درجہ حرارت 6.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اکتوبر کی سرد ترین رات کا درجہ حرارت منفی 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بارشوں کے حوالے سے پنجاب کے علاقے نورپور تھل میں اکتوبر کی سب سے زیادہ یومیہ بارش 48 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ پشاور اکتوبر کے دوران ملک کا سب سے زیادہ بارش والا شہر رہا جہاں مجموعی بارش 96.1 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے واضح کیا کہ ملک میں النینو کی صورتحال برقرار ہے اور بحرالکاہل میں سمندری سطح کا درجہ حرارت معمول سے 2.8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہے۔
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