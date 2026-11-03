اکیلیکا گیمو میں ڈیموکریٹس کی فتح کا امکان 2026 انتخابات میں ابتدائی جیت
گوا کے غیر رسمی نتائج کے مطابق اکیلیکا گارڈو لمٹیاکو جمیس موئیلان کو شکست دینے والی ہیں جس سے ڈیموکریٹس کو 2026 کے انتخابات میں ابتدائی کامیابی مل سکتی ہے۔
امریکی ریاست گوا میں ہونے والے الیکشن کے غیر رسمی نتائج نے ظاہر کیا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار اکیلیکا گارڈو لمٹیاکو جمہوریت پسند حریف جمیس موئیلان سے آگ ہیں۔ یہ نتائج 2026 کے وسطی انتخابات میں کانگریس کی طرف سے ڈیموکریٹس کی پہلی فتح کا اشارہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ نشست اکثریت کے لیے درکار 218 نشستوں میں شامل نہیں ہے۔
اکیلیکا لمٹیاکو کی صدارتی کارکردگی
گوا الیکشن کمیشن کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اکیلیکا گارڈو لمٹیاکو نے 15,645 ووٹ حاصل کیے جو کہ کل ووٹوں کا 51 فیصد بنتا ہے۔ ان کے حریف جمیس موئیلان نے 14,983 ووٹ حاصل کر کے 48.84 فیصد ووٹ شیئر حاصل کیا ہے۔ اس حساب سے ڈیموکریٹک امیدوار 662 ووٹس کی کامیابی حاصل کر رہی ہیں۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
جمیس موئیلان کے خلاف مزاحمت
جمیس موئیلان ریپبلکن پارٹی کے موجودہ نمائندے ہیں جو اس نشست کے لیے مقابلہ کر رہے تھے۔ نتائج میں واضح ہے کہ انہوں نے کافی مضبوط حمایت حاصل کی لیکن انہیں شکست کا سامنا ہے۔ یہ انتخابات غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں کیونکہ ابھی بھی ووٹوں کی پروسیسنگ باقی ہے۔
گوا الیکشن کمیشن کی تصدیق
حتمی نتیجہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا ہے اور اس کی تصدیق گوا الیکشن کمیشن کو کرنا باقی ہے۔ کمیشن کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین معلومات میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ 59 پولنگ اسٹیشنز میں سے کتنے میں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ گوا نیوز نیٹورک کی رپورٹ کے مطابق یہ تفصیلات ابھی تک شفاف نہیں ہیں۔
دیگر اہم امیدواروں کی کارکردگی
اس الیکشن میں صرف گورنر کی نشست ہی اہم نہیں تھی بلکہ دیگر امیدواروں نے بھی دلچسپ نتائج فراہم کیے۔ جمہوریت پسند تھیریس ٹرلیلے کو 14,925 ووٹ ملے جبکہ ان کے حریف وائسینٹیٹونیڈا اڈا نے 15,945 ووٹ حاصل کیے۔ یہ ووٹس اڈا کو 51.45 فیصد کی کامیابی دلا سکتی ہیں۔
سیاسی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
یہ نتائج ڈیموکریٹس کے لیے ایک علامتی فتح ہیں کیونکہ انہیں گھر کے کنٹرول کے لیے 218 نشستوں کی ضرورت ہے۔ گوا کی نشست اس گنبد میں شامل نہیں ہے لیکن یہ سیاسی رجحان کو واضح کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو حتمی رپورٹ تیار کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا۔
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