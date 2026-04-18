اگلے جمعہ سے پیٹرول سستا ہونے کا امکان، خزانہ کے وزیر مملکت کا اعلان

وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات کے دوران انکشاف کیا ہے کہ ڈیزل کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں بھی عالمی مارکیٹ کے تناظر میں کمی کی جائے گی۔ انہوں نے حکومت کے معاشی استحکام کے سفر، برآمدات کے فروغ کے لیے اصلاحات اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔
وفاقی وزیر مملکت برائے خزانہ ، بلال اظہر کیانی نے اعلان کیا ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد، اگلے جمعہ کو پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی متوقع ہے۔ یہ فیصلہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی موجودہ قیمتوں کے تناظر میں کیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے کراچی چیمبر آف کامرس میں تاجر برادری سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر مملکت نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان نے چار سال بعد دوبارہ عالمی یوروبانڈ مارکیٹ میں رسائی حاصل کر لی ہے، جو ایک اہم معاشی کامیابی ہے۔ انہوں نے رواں سال کے بجٹ کی تیاریوں کا ذکر کرتے
ہوئے کہا کہ تجارتی برادری کے ساتھ مشاورت کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ کراچی پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ ان کے کراچی کے دورے کا بنیادی مقصد معاشی ترقی کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا اور سازگار ماحول کی فراہمی ہے۔ وزیر مملکت نے حکومت کے معاشی استحکام کے سفر کو اجاگر کیا جو فروری 2024 سے جاری ہے، جس کے دوران افراطِ زر میں کمی، زرمبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے پروگرام میں شمولیت جیسے اہم اقدامات کیے گئے۔ انہوں نے ماضی کے معاشی اتار چڑھاؤ کا ذکر کیا، جب مجموعی ملکی پیداوار (جی ڈی پی) میں نمو تو ہوئی لیکن اس کے نتیجے میں زرمبادلہ کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی۔ بلال اظہر کیانی نے اس بات پر زور دیا کہ پائیدار معاشی ترقی نجی شعبے کی قیادت میں ہونی چاہیے اور حکومت اس سلسلے میں نجی شعبے کو مکمل معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نے برآمدات کو فروغ دینے کے لیے کئی اصلاحات متعارف کروائی ہیں، جن میں ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا انتظام برآمد کنندگان کے حوالے کرنا بھی شامل ہے۔ ہر ہفتے تمام ایوان ہائے تجارت کے صدور کے ساتھ مشاورتی اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ تاجر برادری کے مسائل کو براہ راست سنا اور حل کیا جا سکے۔ وزیر مملکت نے بتایا کہ وزیراعظم نے اپنی معاشی ٹیم کی سربراہی میں عالمی بحرانوں کے دوران بھی معیشت کو مستحکم رکھا اور یہ حکومت مشاورت کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی معیشتوں کو فائدہ پہنچا ہے اور جنگ بندی کے خاتمے کو معیشت میں بہتری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس (RDA) کو ایک مؤثر آلہ قرار دیا جس نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اعتماد حاصل کیا ہے اور اس کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ آر ڈی اے کے تحت، بیرون ملک مقیم پاکستانی اسٹاک مارکیٹ، پراپرٹی اور معیشت کے دیگر شعبوں میں محفوظ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ حکومت زرمبادلہ کو پاکستان لانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ وزیر اعظم نے ایکسپورٹرز ایوارڈ کی تقریب میں کہا تھا کہ برآمد کنندگان ملک کا فخر ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یاد رہے کہ اس خبر کا تعلق حکومت کی معاشی پالیسیوں، قیمتی اشیاء کی قیمتوں کے تعین، اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے ہے۔ یہ خبر پاکستان کی معاشی صورتحال اور مستقبل کے حوالے سے اہم بصیرت فراہم کرتی ہے
پیٹرول کی قیمتیں خزانہ معاشی استحکام برآمدات روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس