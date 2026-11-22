اہسن اقبال بایجنگ پہنچے، پاکستان کے پہلے خلائی سیاح کی تقریب میں شریک ہوں گے
پیکجنگ میں پاکستان کے پہلے خلائی سیاح کی تقریب میں شرکت کے لیے وفاق کے وزیر اہسن اقبال پہنچ گئے ہیں، جو پاکستان اور چین کے تعاون کی اہم مثال ہے۔
وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقدامات پروفیسر اہسن اقبال اتوار کے روز بایجنگ پہنچ گئے تاکہ پاکستان کے پہلے خلائی سیاح کی تقریبِ روانگی میں شرکت کریں۔ یہ واقعہ ملک کے بڑھتے ہوئے خلائی تحقیقی پروگرام میں ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوتا ہے اور پاکستان چین کے تعاون کو مزید مضبوط بناتا ہے۔
وزیر مہمان نوازی اور ملاقات کے تفصیلات
بایجنگ ایئرپورٹ پر ان کی پرتپاک استقبال چینی خلائی کمپنی کی وائس پریذیڈنٹ یو یانگ لی اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے انجام دی۔ وزیر اعلیٰ منگل کے روز خلائی مشن سینٹر کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں وہ دو پاکستانی خلائی سیاحوں سے ملاقات کریں گے جنہوں نے اپنی تربیت کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔Also readڈیموکریٹس نے 258 نشستوں کے ساتھ امریکی ہاؤس کی اکثریت حاصل کر لی
تاریخی خلائی مہم کی تیاریاں جاری
پاکستان کی جانب سے بھیجے جانے والے دو امیدواروں میں سے ایک کو تاریخی خلائی مہم کے لیے حتمی طور پر منتخب کیا جائے گا۔ اس تاریخی پرواز میں پاکستان کا نمائندہ چین کے خلائی اسٹیشن پر پہلا غیر ملکی مہمان بن کر سفر کرے گا جو سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے نیا باب کھولے گا۔
پاکستان چین دوستی کی نئی بلندی
پروفیسر اہسن اقبال کا کہنا ہے کہ یہ پرواز پاکستان کے نوجوانوں کے خوابوں کو زمین سے اوپر لے جاتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ہمالیہ پہاڑوں سے بلند دوستی کی علامت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ کارنامہ سائنسی تعاون کے نئے راستے کھولے گا اور نوجوان نسل کو تحقیق اور خلائی دریافت میں دلچسپی لینے کی ترغیب دے گا۔
مستقبل کے امکانات اور سائنسی ترقی
اس تاریخی مہم کا مقصد پاکستانی نوجوانوں کو سائنس، ٹیکنالوجی اور تحقیق کے شعبوں میں کیریئر بنانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان اور چین کے درمیان سائنسی تعاون کو نئی جہت عطا کرے گا جس سے ملک کی ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں میں اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے۔
سی ای سی کے حوالے سے دیگر اطلاعات
یاد رہے کہ بعض رپورٹس میں نکڈیا کی اکاؤنٹنگ پر امریکی سی سی کی تحقیقات کا ذکر بھی موجود ہے تاہم اس خبر کا تعلق موجودہ خلائی مہم سے نہیں ہے۔ وزیر اہسن اقبال کی موجودگی کا بنیادی مقصد پاکستان کی خلائی کوششوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا اور چینی اداروں کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم رکھنا ہے۔
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