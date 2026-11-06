ایئر بی این بی 2027 میں مصنوعی ذہانت کے سفری ایجنٹ کی لانچنگ کا اعلان
ایئر بی این بی کی طرف سے 2027 کے پہلے نصف سال میں ایک جدید مصنوعی ذہانت پر مبنی سفری ایجنٹ لانچ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جو روایتی چیٹ بوٹس سے مختلف ہوگا۔
ایئر بی این بی نے اپنے تیسرے کوارٹر کے شیئر ہولڈر لیٹر میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ 2027 کے پہلے نصف سال میں ایک نئے مصنوعی ذہانت کے سفری ایجنٹ کو لانچ کرنے والی ہے۔ یہ جدید ٹول روایتی ٹیکسٹ بیسڈ چیٹ بوٹس سے بالکل مختلف ہوگا اور اس کا بنیادی مقصد مسافروں کو مقامات کی تحقیق، رہائش کے موازنہ اور سفری منصوبہ بندی میں مدد فراہم کرنا ہے۔ ایئر بی این بی کے سی ای او برائن چیسکی نے وضاحت کی کہ یہ ایجنٹ صرف ٹیکسٹ سے زیادہ ہے اور یہ انٹرایکٹو انٹرفیس بنائے گا جو نقشوں، تصاویر، کیلنڈرز اور itinerary پر مبنی ہوگا۔
مصنوعی ذہانت کا منفرد سفری تجربہ
ایئر بی این بی کی طرف سے پیش کیے جانے والے اس نئے سسٹم میں مصنوعی ذہانت کا استعمال ایک مکمل طور پر نیا تجربہ پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ برائن چیسکی نے کہا کہ روایتی چیٹ بوٹس سفر کی منصوبہ بندی کے لیے بہترین انٹرفیس نہیں ہیں کیونکہ سفر میں مقصد کی دریافت اور رہائش کا انتخاب خود ایک تجربے کا حصہ ہے۔ اس نئے ایجنٹ کے ذریعے یوزر کے ہر درخواست کے مطابق سسٹم سو سے زیادہ مخصوص سفری اجزاء میں سے انتخاب کرے گا اور انہیں حقیقی وقت میں ترتیب دے گا۔Also readPunjab Local Elections Postponed To February 7 2027 By ECP
اس ٹیکنالوجی میں ایسی خصوصیات شامل ہوں گی جو مسافروں کو مختلف رہائش کے آپشنز کا موازنہ کرنے، نقشے دیکھنے اور اپنی سیاحتی منصوبہ بندی کو شیئر کرنے کی اجازت دیں گی۔ ایئر بی این بی کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم جنریٹو یوزر انٹرفیس کی طرح کام کرے گا جہاں یوزر کے سفر کے ہر مرحلے پر متعلقہ ٹولز اور معلومات پیش کی جائیں گی۔ یہ طریقہ کار مسافروں کو صرف بکینگ میں نہیں بلکہ پورے سفر کے دوران مختلف مراحل میں مددگار ثابت ہوگا۔
مسافروں اور میزبانوں کے لیے حقیقی اثرات
ایئر بی این بی کے شیئر ہولڈر لیٹر کے مطابق، یہ نیا ایجنٹ صرف نئی بکینگ کے لیے نہیں بلکہ پورے سفر کے دوران مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم مسافروں کو ریزرویشن تبدیل کرنے، ادائیگی کے مسائل حل کرنے، ریفنڈ کی درخواست دینے، دوبارہ بکینگ کرنے اور 24/7 سیفٹی سپورٹ تک رسائی حاصل کرنے میں مدد کر سکے گا۔ ایئر بی این بی نے واضح کیا کہ یہ تمام سروسز بیرونی ایجنٹس کے لیے مشکل ہیں کیونکہ انہیں کمپنی کے بکینگ اور سپورٹ سسٹمز تک براہ راست رسائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
برائن چیسکی نے تجزیہ کاروں کے ساتھ اپنے ایگنگز کال میں یہ بھی بتایا کہ 80 فیصد مسافر سفر کی تحقیق میں وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ تصاویر دیکھنا، پراپرٹیز کا موازنہ کرنا اور اپنے سفری ساتھیوں کے ساتھ فیصلے کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایئر بی این بی کا فیصلہ کہ وہ ایک ایسا ایجنٹ بنائے گی جو ان نفسیاتی اور تجرباتی پہلوؤں کو مدنظر رکھے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کمپنی مسافروں کی خواہشات کو گہرائی سے سمجھتی ہے۔
تیسرے کوارٹر کی مالیاتی کارکردگی اور مستقبل کا منصوبہ
ایئر بی این بی نے یہ اعلان اپنے تیسرے کوارٹر کی مضبوط مالیاتی کارکردگی کے ساتھ کیا جس میں اس کی آمدنی چار اعشاریہ اٹھانوے بلین ڈالر رہی۔ یہ رقم گزشتہ سال کے مقابلے میں 19 فیصد اضافے کی عکاسی کرتی ہے اور یہ وال اسٹریٹ کے اندازوں سے بھی اوپر ہے۔ ایئر بی این بی نے 2026 کے لیے اپنی آمدنی کے اضافے کا تخمینہ بھی بڑھا دیا ہے اور اب اس نے توقع ظاہر کی ہے کہ یہ اضافہ ہائی ٹینز میں ہوگا جو کہ پہلے کے میڈ ٹینز کے تخمینے سے زیادہ ہے۔
برائن چیسکی نے یہ بھی بتایا کہ تیسرا کوارٹر کمپنی کے لیے تین سالوں سے تیز ترین آمدنی کے اضافے کا دور ہے۔ ایئر بی این بی کا منصوبہ ہے کہ وہ خدمات اور تجربات کے اپنے بڑھتے ہوئے فوکس کو مزید بہتر بنائے گی۔ یہ توسیع مئی 2025 میں کیے گئے پلیٹ فارم کی دوبارہ ترتیب کا حصہ ہے جس میں ہٹلز، خدمات اور تجربات کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ، پاکستان اور روس نے آئی ٹی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں عملی شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology