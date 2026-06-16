ایئر فورس بی‑52 کی طیارے کی حادثہ، تمام افراد جان بحق

ایڈورڈز ایئر فورس بیس میں بی‑52 اسٹریٹوفورس بومبر ٹیک‑آف کے دوران گر کر آگ میں تبدیل ہو گیا۔ آٹھ عملے کے تمام افراد جان بحق ہوئے اور رَن وے کو شدید نقصان پہنچا۔ اب تک حادثے کے اسباب زیر تحقیق ہیں۔
امریکی فضائیہ کے بی-52 اسٹریٹوفورس بومبر کا ایڈورڈز ایئر فورس بیس ، کیلیفورنیا کے موہاوی ریگستان میں پیر کے روز طیارے کے ٹیک‑آف کے فوراً بعد حادثہ پیش آیا۔ جہاز کے پھیلاؤ کے ساتھ ایک شدید دھماکہ ہوا اور سیاہ دھواں آسمان کی طرف بلند ہوا جو کئی کلومیٹر تک دکھائی دیتا رہا۔ اس حادثے میں موجود تمام آٹھ عملے کے افراد جانبحق ہو گئے۔ طیارے کے ڈیزائن اور بنائی کے ذمہ دار بوئنگ کے دو ملازم بھی متاثرین میں شامل تھے۔ افسران نے بتایا کہ طیارہ ایک معمول کے ٹیسٹ مشن پر تھا اور اس میں سرکاری شہری، ٹھیکیدار اور فوجی عملے کا مخلوط گروپ موجود تھا۔ ابھی تک طرزِِپتہ اور اس کے تباہی کے اسباب واضح نہیں ہوئے اور تحقیقات جاری ہیں۔ برائے مہربانی، متعقّب خاندانوں کو اطلاع دی جا رہی ہے اور شناختیں ابھی عوام تک نہیں پہنچائی گئی ہیں۔ ایڈورڈز ایئر فورس بیس پر ہوا بازی کی تمام سرگرمیاں عارضی طور پر روکی گئی ہیں کیونکہ رَن وے کو شدید نقصان ہوا ہے۔ بیس، جو 1930 کی دہائی میں قائم ہوا اور تقریباً ۴۸۱ مربع میل رقبہ پر پھیلا ہوا ہے، امریکی فضائیہ کا سب سے بڑا ٹیسٹ مرکز ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت میں ۱۹۴۷ میں رفتار کی حد کو پار کرنا اور بے شمار خلائی شٹل لینڈنگز کی معاونت شامل ہے۔ بی‑52 طویل دور کے سفری بومبر کے طور پر امریکہ کی اسٹریٹیجک فضائی بیڑے کا اہم ستون ہے۔ یہ ۷۰،۰۰۰ پاؤنڈ تک کا ہتھیار لے جا سکتا ہے اور بغیر ریفویل کے ۸،۰۰۰ میل سے زیادہ کی مسافت طے کر سکتا ہے۔ اس حادثے سے پہلے اسی ماڈل کے کسی بڑے نقصانات کی اطلاعات ۲۰۱۶ میں گوام میں ہوئی تھی جہاں تمام سات crew کی نجاة ہوئی۔ اس طیارے کو ایڈورڈز میں ۴۱۲ نمبر ٹیسٹ ونگ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور امریکہ میں اس کے دوسرے یونٹ شمالی ڈکوٹا اور لوزیانا میں مستقر ہیں۔ یہ المیہ امریکی فضائیہ کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس علاقے کی سیکیورٹی اور دفاعی مضبوطی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ حکام نے کہا کہ اس حادثے کی مکمل تحقیق کیلئے کئی ایجنسیوں کی ٹیمیں بھیجی گئی ہیں اور طیارے کے باقی ماندہ پرزے اور بیک گراؤنڈ ریکارڈنگز کی جانچ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈورڈز کے دیگر ٹیسٹ پرجاتی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ اس وقت وہاں متعدد مستقبل کے ہتھیار اور فضائی نظام کی جانچ ہو رہی تھی۔ ایئر فورس کی جانب سے مزید خبروں اور حتمی نتائج کے اعلان کا انتظار کیا جا رہا ہے.
امریکی فضائیہ کے بی-52 اسٹریٹوفورس بومبر کا ایڈورڈز ایئر فورس بیس، کیلیفورنیا کے موہاوی ریگستان میں پیر کے روز طیارے کے ٹیک‑آف کے فوراً بعد حادثہ پیش آیا۔ جہاز کے پھیلاؤ کے ساتھ ایک شدید دھماکہ ہوا اور سیاہ دھواں آسمان کی طرف بلند ہوا جو کئی کلومیٹر تک دکھائی دیتا رہا۔ اس حادثے میں موجود تمام آٹھ عملے کے افراد جانبحق ہو گئے۔ طیارے کے ڈیزائن اور بنائی کے ذمہ دار بوئنگ کے دو ملازم بھی متاثرین میں شامل تھے۔ افسران نے بتایا کہ طیارہ ایک معمول کے ٹیسٹ مشن پر تھا اور اس میں سرکاری شہری، ٹھیکیدار اور فوجی عملے کا مخلوط گروپ موجود تھا۔ ابھی تک طرزِِپتہ اور اس کے تباہی کے اسباب واضح نہیں ہوئے اور تحقیقات جاری ہیں۔ برائے مہربانی، متعقّب خاندانوں کو اطلاع دی جا رہی ہے اور شناختیں ابھی عوام تک نہیں پہنچائی گئی ہیں۔ ایڈورڈز ایئر فورس بیس پر ہوا بازی کی تمام سرگرمیاں عارضی طور پر روکی گئی ہیں کیونکہ رَن وے کو شدید نقصان ہوا ہے۔ بیس، جو 1930 کی دہائی میں قائم ہوا اور تقریباً ۴۸۱ مربع میل رقبہ پر پھیلا ہوا ہے، امریکی فضائیہ کا سب سے بڑا ٹیسٹ مرکز ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت میں ۱۹۴۷ میں رفتار کی حد کو پار کرنا اور بے شمار خلائی شٹل لینڈنگز کی معاونت شامل ہے۔ بی‑52 طویل دور کے سفری بومبر کے طور پر امریکہ کی اسٹریٹیجک فضائی بیڑے کا اہم ستون ہے۔ یہ ۷۰،۰۰۰ پاؤنڈ تک کا ہتھیار لے جا سکتا ہے اور بغیر ریفویل کے ۸،۰۰۰ میل سے زیادہ کی مسافت طے کر سکتا ہے۔ اس حادثے سے پہلے اسی ماڈل کے کسی بڑے نقصانات کی اطلاعات ۲۰۱۶ میں گوام میں ہوئی تھی جہاں تمام سات crew کی نجاة ہوئی۔ اس طیارے کو ایڈورڈز میں ۴۱۲ نمبر ٹیسٹ ونگ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور امریکہ میں اس کے دوسرے یونٹ شمالی ڈکوٹا اور لوزیانا میں مستقر ہیں۔ یہ المیہ امریکی فضائیہ کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس علاقے کی سیکیورٹی اور دفاعی مضبوطی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ حکام نے کہا کہ اس حادثے کی مکمل تحقیق کیلئے کئی ایجنسیوں کی ٹیمیں بھیجی گئی ہیں اور طیارے کے باقی ماندہ پرزے اور بیک گراؤنڈ ریکارڈنگز کی جانچ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈورڈز کے دیگر ٹیسٹ پرجاتی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ اس وقت وہاں متعدد مستقبل کے ہتھیار اور فضائی نظام کی جانچ ہو رہی تھی۔ ایئر فورس کی جانب سے مزید خبروں اور حتمی نتائج کے اعلان کا انتظار کیا جا رہا ہے
بی‑52 ایڈورڈز ایئر فورس بیس فضائیہ حادثہ امریکی فوج ہوائی دفاع
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
بی-52: ویتنام سے افغانستان تک تباہی پھیلانے والا امریکہ کا اڑتا پھرتا بارود خانہ - BBC News اردوافغانستان میں بی 52 بمبار طیاروں کا دوبارہ استعمال یقیناً امریکی حکومت کی نئی دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد افغان حکومت اور فوج کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔
Read more »
امریکا کا مشرق وسطیٰ میں بی-52 سمیت جنگی جہاز بھیجنے کا اعلانپینٹاگون کے ترجمان نے کہا ہے کہ خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے اہم عسکری تبادلہ آنے والے مہینوں میں ہوگا
Read more »
پاکستان ایئر فورس 'اسپیئرز آف وکٹری-2026' مشق میں شرکت کے لیے سعودی عرب میںپاکستان ایئر فورس (پی اے ایف) کا ایک دستہ، جس میں ایف-16 بلاک-52 لڑاکا طیارے شامل ہیں، سعودی عرب میں کثیر القومی فضائی جنگی مشق 'اسپیئرز آف وکٹری-2026' میں حصہ لینے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ یہ مشق مختلف ممالک کی فضائی افواج کے درمیان باہمی تعاون اور صلاحیت سازی کا ایک موقع فراہم کرتی ہے۔
Read more »