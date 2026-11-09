ایئربس کا 24 گھنٹے کا ریکارڈ، سڈنی سے لندن کی پرواز کا خواب جلد پورا
ایئربس کے A350-1000 ULR نے 24 گھنٹے 24 منٹ کا ریکارڈ قائم کیا، کنٹاس کے ساتھ شراکت داری میں سڈنی سے لندن براہ راست پروازیں 2027 میں شروع ہوں گی۔
یورپی ایوی ایشن کمپنی ایئربس کے جدید طیارے A350-1000 ULR نے ہوا بازی کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرتے ہوئے گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیا ہے۔ اس طیارے نے مسلسل 24 گھنٹے اور 24 منٹ کی طویل پرواز کے ذریعے دنیا کے طویل ترین فضائی سفر کا اعزاز حاصل کیا۔ آسٹریلیا سے فرانس تک طے کیے گئے اس 23 ہزار 155 کلومیٹر کے فاصلے کو طیارے نے بغیر کسی درمیانی رکیاؤ کے مکمل کیا۔
اس تاریخی پرواز کا آغاز 27 جولائی 2026 کو آسٹریلیا کے شہر میلبورن سے ہوا اور یہ 28 جولائی کو فرانس کے شہر ٹولوز میں ختم ہوئی۔ پرواز کے دوران طیارے نے بحرالکاہل اور بحر اوقیانوس کے اوپر سے گزرتے ہوئے شمالی امریکا اور یورپ کو عبور کیا۔ انٹرنیشنل ایئروناٹیکل فیڈریشن نے طیارے کے ڈیٹا اور فلائٹ ریڈار 24 کی مدد سے اس ریکارڈ کی تصدیق کی۔Also readپاکستان میں پولیو مہم کا اختتام، 24 ملین بچوں کو ویکسین
پرواز کی تفصیلات اور عملے کی کارکردگی
اس غیر معمولی سفر کی ایک خاص بات یہ تھی کہ طیارے میں سوار عملے نے تین مختلف براعظموں اور دو سمندروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے دو مرتبہ سورج کو غروب ہوتے اور دو مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا۔ اس مشن میں کل 13 افراد شامل تھے جن میں ایئربس اور آسٹریلوی فضائی کمپنی کنٹاس کے پائلٹس، انجینئرز اور عالمی فضائی تنظیم کا ایک نمائندہ شامل تھا۔ یہ پرواز پراجیکٹ سن رائز کے تحت طیارے کی آزمائشی مہم کا اہم حصہ تھی۔
تکنیکی خصوصیات اور ایندھن کی صلاحیت
ایئربس کے کمرشل ایئرکرافٹ ڈویژن کے سربراہ لارس ویگنر نے اس کامیابی کو طیارے کی غیر معمولی صلاحیت کی ثابت مثال قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کنٹاس کے ساتھ شراکت داری اور ایئربس کی ٹیموں کی مشترکہ کوششوں نے دنیا کی طویل ترین کمرشل پرواز کے خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ A350-1000 ULR کی خاصیت اس میں اضافی ایندھن ذخیرہ کرنے کے لیے ریئر سینٹر ٹینک کی تنصیب ہے، جس سے طیارے کی پرواز کی صلاحیت میں مزید ایک ہزار ناٹیکل میل کا اضافہ ہوا۔
کنٹاس کے ساتھ شراکت اور مستقبل کے منصوبے
ایئربس نے یہ طیارہ آسٹریلوی فضائی کمپنی کنٹاس کے لیے تیار کیا ہے تاکہ ایسے طویل فضائی روٹس ممکن بنائے جا سکیں جہاں مسافروں کو درمیان میں اترنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کنٹاس نے پراجیکٹ سن رائز کے تحت ایسے 12 طیاروں کا آرڈر دے رکھا ہے۔ پہلے طیارے کی ڈیلیوری اپریل 2027 میں متوقع ہے، جبکہ اسی سال کے آخر میں سڈنی سے لندن کے روٹ پر اس کی باقاعدہ کمرشل پروازیں شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔
مسافروں اور انڈسٹری پر اثرات
یہ نئی ٹیکنالوجی طیارے کو سڈنی سے لندن اور نیویارک تک تقریباََ 10 ہزار ناٹیکل میل کے براہ راست سفر کے قابل بنائے گی، جن کا دورانیہ 22 گھنٹے تک ہو سکتا ہے۔ اس پیش رفت سے طویل فاصلے کے فضائی سفر میں ایک نئے دور کی راہ ہموار ہونے کی توقع ہے۔ مسافر اب دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بغیر کسی ٹرانزٹ کے پہنچ سکیں گے، جس سے انڈسٹری میں ایک انقلابی تبدیلی متوقع ہے۔
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