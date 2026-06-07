ایئر انڈیا حادثے کے ریسکیو کارکنوں کے 49 لاکھ کے بل پر سوشل میڈیا میں غم و غصہ

احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارہ حادثے کے بعد ریسکیو کارکنوں کے لیے چائے اور بسکٹ کے بل پر سوشل میڈیا صارفین نے شدید تنقید کی ہے۔
سوشل میڈیا صارفین نے احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارہ حادثے کے بعد ریسکیو اور ہنگامی کارکنوں کے لئے فراہم کردہ چائے بسکٹ پانی اور دیگر اشیاء کے بل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ بل تقریباً 49 لاکھ پاکستانی روپے کا ہے جسے احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے منظور کیا۔ حادثہ 12 جون 2025 کو پیش آیا جب ایئر انڈیا کی پرواز 171 ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہوگئی جس میں 240 سے زائد افراد ہلاک ہوگئے۔ اس حادثے کے بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا جس میں میونسپل ورکرز پولیس افسران رضاکار اور دیگر ٹیمیں شامل تھیں۔ ان افراد کے لئے تقریباً ایک ماہ تک چائے بسکٹ بوتل بند پانی اور دودھ جیسی اشیاء فراہم کی گئیں۔ اب اس بل کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ بہت سے صارفین نے اس اخراجات کو ضرورت سے زیادہ قرار دیا جبکہ کچھ نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں اہلکاروں نے طویل شفٹوں میں کام کیا۔ یہ بحث شفافیت اور جوابدہی کے حوالے سے اہم سوالات اٹھاتی ہے۔ حکام نے اس بل کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اخراجات ہنگامی صورتحال میں کارکنوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لئے تھے۔ تاہم سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ 49 لاکھ روپے صرف چائے اور بسکٹ کے لئے بہت زیادہ ہیں اور اس رقم کو بہتر طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کچھ صارفین نے اس بل کو سرکاری خزانے کی لوٹ قرار دیا جبکہ دوسروں نے اسے بے جا تنقید قرار دیا۔ مقامی رپورٹس کے مطابق یہ بل 12 جون 2025 سے 10 جولائی 2025 تک کی مدت کا احاطہ کرتا ہے جس میں 5000 سے زائد کارکنوں کو روزانہ چائے اور پانی فراہم کیا گیا۔ ہر کارکن پر یومیہ اوسط لاگت تقریباً 33 روپے بنتی ہے جو کسی بھی معیار کے مطابق معقول ہے۔ لیکن عوام کو اس حقیقت پر غصہ ہے کہ اس طرح کے اخراجات کی منظوری عوامی نظر میں آئے بغیر دی گئی اور صرف میڈیا کی روشنی میں آنے کے بعد سامنے آئی۔ اس حادثے کو حالیہ برسوں کا سب سے مہلک طیارہ حادثہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد حکومتی کارروائیوں کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں.
سوشل میڈیا صارفین نے احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارہ حادثے کے بعد ریسکیو اور ہنگامی کارکنوں کے لئے فراہم کردہ چائے بسکٹ پانی اور دیگر اشیاء کے بل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ بل تقریباً 49 لاکھ پاکستانی روپے کا ہے جسے احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے منظور کیا۔ حادثہ 12 جون 2025 کو پیش آیا جب ایئر انڈیا کی پرواز 171 ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہوگئی جس میں 240 سے زائد افراد ہلاک ہوگئے۔ اس حادثے کے بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا جس میں میونسپل ورکرز پولیس افسران رضاکار اور دیگر ٹیمیں شامل تھیں۔ ان افراد کے لئے تقریباً ایک ماہ تک چائے بسکٹ بوتل بند پانی اور دودھ جیسی اشیاء فراہم کی گئیں۔ اب اس بل کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ بہت سے صارفین نے اس اخراجات کو ضرورت سے زیادہ قرار دیا جبکہ کچھ نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں اہلکاروں نے طویل شفٹوں میں کام کیا۔ یہ بحث شفافیت اور جوابدہی کے حوالے سے اہم سوالات اٹھاتی ہے۔ حکام نے اس بل کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اخراجات ہنگامی صورتحال میں کارکنوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لئے تھے۔ تاہم سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ 49 لاکھ روپے صرف چائے اور بسکٹ کے لئے بہت زیادہ ہیں اور اس رقم کو بہتر طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کچھ صارفین نے اس بل کو سرکاری خزانے کی لوٹ قرار دیا جبکہ دوسروں نے اسے بے جا تنقید قرار دیا۔ مقامی رپورٹس کے مطابق یہ بل 12 جون 2025 سے 10 جولائی 2025 تک کی مدت کا احاطہ کرتا ہے جس میں 5000 سے زائد کارکنوں کو روزانہ چائے اور پانی فراہم کیا گیا۔ ہر کارکن پر یومیہ اوسط لاگت تقریباً 33 روپے بنتی ہے جو کسی بھی معیار کے مطابق معقول ہے۔ لیکن عوام کو اس حقیقت پر غصہ ہے کہ اس طرح کے اخراجات کی منظوری عوامی نظر میں آئے بغیر دی گئی اور صرف میڈیا کی روشنی میں آنے کے بعد سامنے آئی۔ اس حادثے کو حالیہ برسوں کا سب سے مہلک طیارہ حادثہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد حکومتی کارروائیوں کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں
ایئر انڈیا طیارہ حادثہ احمد آباد ریسکیو بل عوامی اخراجات
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