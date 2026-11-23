ایا صوفیا کے نیچے مخفی سرنگیں دریافت
آرکائولوجسٹس نے ایاصوفیا کی مرمت کے دوران پراسرار سرنگیں، کمرے اور قدیم مقبرے دریافت کیے ہیں۔
ایاصوفیا میں زیرِ زمین سرنگیں اور کمرے دریافت کیے گئے ہیں۔ قدیم شہر استنبول میں واقع اس عظیم تاریخی عمارت کے نیچے چھپی ہوئی زیرِ زمین سرنگیں، کمرے اور ایک قدیم مقبرے کا انکشاف نئے آثارِ قدیمہ کے مطالعے کے دوران کیا گیا ہے۔ یہ دریافت صدیوں پرانی پراسرانی کہانیوں کو حقیقت کا درجہ دیتی ہے۔
ایاصوفیا میں جدید دریافت اور تفصیلات
ماہرین آثارِ قدیمہ نے ستمبر 2025 میں شروع کی گئی مرمت کے دوران نو مخفی سرنگیں، پانی کے چینلز، گنبد نما کمرے اور ایک قدیم مقبرے دریافت کیا ہے۔ کام کرنے والے عملے نے اب تک تقریبا چار سو بیس میٹر لمبی سرنگوں کو صاف کیا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ زیرِ زمین نیٹ ورک کئی کلومیٹر تک پھیلی ہو سکتا ہے۔Also readایکسانڈر وانگ کا اعلان: 2027 میں مصنوعی سپر انٹیلی جنس انسانی مستقبل کو بدل دے گی
یہاں تک دریافت کی گئی سب سے لمبی سرنگ تقریبا ڈیڑھ سو اسی میٹر لمبی ہے۔ آثارِ قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سرنگ پنجویں صدی کی ایک قدیم رومی سڑک سے جڑی ہو سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زیرِ زمین کچھ ساختیں خود ایاصوفیا کی عمارت سے بھی زیادہ قدیم معلوم ہوتی ہیں۔
تاریخی اہمیت اور سلطنتوں کا کردار
یہ عمارت مسیحی بازنطینی سلطنت اور مسلمان عثمانی سلطنت دونوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ عیسائی پانچ سو اسی عیسوی میں بازنطینی دور میں اسے ایک گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ پندرہویں صدی میں جب عثمانی سلطنت نے قسطنطنیہ (اب استنبول) پر فتح حاصل کی تو اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔
قریب قریب پانچ ہزار پانچ سو سالوں سے ایاصوفیا کے نیچے پراسرانی سرنگوں اور زیرِ زمین گزرگاہوں کے بارے میں کہانیاں گردش کرتی رہی ہیں۔ اب ماہرین نے جدید ٹیکنالوجی، بشمول تین جہتی لیزر اسکیننگ کا استعمال کرتے ہوئے مخفی گزرگاہوں کا نقشہ تیار کیا ہے تاکہ ان کی تاریخ کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔
مرمت کے عمل اور سیاحتی امکانات
تین سالہ مرمت کے منصوبے کے حصے کے طور پر زیرِ زمین علاقوں سے تقریبا تین ہزار ٹن کچرا ہٹایا جا چکا ہے۔ ترک ٹیلی ویژن نے بھی زیرِ زمین سرنگوں کی تصاویر جاری کی ہیں، جن میں صدیوں سے چھپے ہوئے گزرگاہوں کا پہلی بار نظارہ پیش کیا گیا ہے۔
ترک حکام مستقبل میں کچھ سرنگوں اور زیرِ زمین علاقوں کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس اقدام سے دور دراز کے سیاحوں کو ایاصوفیا کی تاریخ کا ایک دلچسپ اور پراسرار پہلو دریافت کرنے کا موقع مل سکے گا۔ یہ منصوبہ تاریخی ورثے کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے عوامی رسائی کے لیے تیار کرنے کا ایک اہم قدم ہے۔
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