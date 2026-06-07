ایبٹ آباد نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ JITت

ایبٹ آباد نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے فائنل میں کراچی وائٹس کو九 وکتیں سے شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا۔ کراچی وائٹس کی ٹیم 19 اوور میں 118 رنز بناسکی۔ ارشد اقبال تین، شاداب خان، رضا اللہ اور شہاب خان ہر ایک دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہ زیب خان اور کامران غلام نے 45-45 رنز کھیل کر ٹیم کو فتح دی۔
ایبٹ آباد نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے فائنل میں کراچی وائٹس کو 9 وکتیں سے شکست دے کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ میں کراچی وائٹس کی ٹیم 19 اوور میں 118 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ ثاقب خان 22 رنز کے ساتھ ٹیم کے سب سے زیادہ اسکورر رہے جبکہ سعود شکیل 17 اور شان مسعود 16 رنز بنا سکے۔ ہارون ارشد نے 10 اور خواجہ نافع نے 10 رنز اسکور کیے۔ ایبٹ آباد کی جانب سے ارشد اقبال نے bolwing میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین وکٹیں حاصل کیں۔ شاداب خان، رضا اللہ اور شہاب خان نے بھی دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ وسیم جونیئر نے ایک وکٹ لینے میں کامیابی حاصل کی۔ 119 رنز کے ہدف کے پیچھے ایبٹ آباد نے جارحانہ بیٹنگ کیShowcase کی اور مطلوبہ اسکور صرف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ شاہ زیب خان اور کامران غلام نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ہر ایک 45 رنز کی اننگز کھیلیں اور اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اس کامیابی کے بعد ایبٹ آباد نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے چیمپین بن گئے اور پورے ایونٹ میں اپنی متاثرکنool کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھا.
ایبٹ آباد نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے فائنل میں کراچی وائٹس کو 9 وکتیں سے شکست دے کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ میں کراچی وائٹس کی ٹیم 19 اوور میں 118 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ ثاقب خان 22 رنز کے ساتھ ٹیم کے سب سے زیادہ اسکورر رہے جبکہ سعود شکیل 17 اور شان مسعود 16 رنز بنا سکے۔ ہارون ارشد نے 10 اور خواجہ نافع نے 10 رنز اسکور کیے۔ ایبٹ آباد کی جانب سے ارشد اقبال نے bolwing میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین وکٹیں حاصل کیں۔ شاداب خان، رضا اللہ اور شہاب خان نے بھی دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ وسیم جونیئر نے ایک وکٹ لینے میں کامیابی حاصل کی۔ 119 رنز کے ہدف کے پیچھے ایبٹ آباد نے جارحانہ بیٹنگ کیShowcase کی اور مطلوبہ اسکور صرف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ شاہ زیب خان اور کامران غلام نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ہر ایک 45 رنز کی اننگز کھیلیں اور اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اس کامیابی کے بعد ایبٹ آباد نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے چیمپین بن گئے اور پورے ایونٹ میں اپنی متاثرکنool کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھا
ایبٹ آباد نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کراچی وائٹس فائنل کرکٹ
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