ایران کے خارجہ وزیر عراقچی نے غیر ملکی فوجی طاقتوں سے Linkalta کہہ دیا ہے کہ وہ ایران کے قریب واقع خطے چھوڑ دیں اور اس بات کا انکار کیا ہے کہ Hormuz Strait کو بین الاقوامی سمندر سے تعریف کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے خارجہ وزیر عباس عراقچی نے خارجی فوجی طاقتوں سے_lineHashanga کہہ دیا ہے کہ وہ ایران کے قریب موereal ہونے کی بناء پر اپنی حفاظت کے liye علاقہ چھوڑ دیں۔ عراقچی نے ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران کے قريب فوجیTuesday力 presenceسeka جو خطرات سےRUNMEhands کی basementمیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی کی غلطیوں، غیر متوقع واقعات یا Jang-e-Rasmi mein shamil hone ke possibility se mutaliq khayalat hain۔aneh ne kaha ke kharaji faujon ka Iran ke qareeb mojood hone se mutharif aur khatarnaak haalat paida ho sakti hain، iss liye inhe apni hifazat ke liye weshat pazeer ho jana chahiye۔aneh ne kisha ke Iran ki fauj har ġair tadawul ke khilaf tayyar aur behtar演唱会 ke liye tayyar hai۔aneh ne kisha ke Tehran diplomacy par amal karne ke qabil hai، lekin agar zaroorat pade to doosri tareekon se Jawab dene ke qabil bhi hai۔yeh Statem Iran ke Strait of Hormuz ke mutaliq apnay qabli stance ko naya kar Rahi hai۔aneh ne kisha ke Hormuz Strait international navy ke tor par nahi balkay Iran aur Oman ki shared sovereignly ke under hai۔aneh ne kisha ke region ke maritime boundaries wazeh hain aur US territory se door hain۔Strait ke nambatak point par chaudai mere 21 nautical miles hai، jo Iran aur Oman ke territorial waters ke andar aati hai۔Iran ke mutabiq iss legal status ki nishandahi donon mulkon ko is maidan par管教 ke ijaazat deti hai، lekin kai alamat mein international shipping is raaste ko asani se istemal karti rahi hai۔United States Iran ki interpretation ko reject karti hai aur karti hai ke Hormuz Strait international transit corridor hai jo global commerce aur energy markets ke liye zaroori hai۔Washington ka khas stance hai ke is waterway par freedom of navigation barqarar rakhna zaroori hai۔.
ایران کے خارجہ وزیر عباس عراقچی نے خارجی فوجی طاقتوں سے_lineHashanga کہہ دیا ہے کہ وہ ایران کے قریب موereal ہونے کی بناء پر اپنی حفاظت کے liye علاقہ چھوڑ دیں۔ عراقچی نے ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران کے قريب فوجیTuesday力 presenceسeka جو خطرات سےRUNMEhands کی basementمیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی کی غلطیوں، غیر متوقع واقعات یا Jang-e-Rasmi mein shamil hone ke possibility se mutaliq khayalat hain۔aneh ne kaha ke kharaji faujon ka Iran ke qareeb mojood hone se mutharif aur khatarnaak haalat paida ho sakti hain، iss liye inhe apni hifazat ke liye weshat pazeer ho jana chahiye۔aneh ne kisha ke Iran ki fauj har ġair tadawul ke khilaf tayyar aur behtar演唱会 ke liye tayyar hai۔aneh ne kisha ke Tehran diplomacy par amal karne ke qabil hai، lekin agar zaroorat pade to doosri tareekon se Jawab dene ke qabil bhi hai۔yeh Statem Iran ke Strait of Hormuz ke mutaliq apnay qabli stance ko naya kar Rahi hai۔aneh ne kisha ke Hormuz Strait international navy ke tor par nahi balkay Iran aur Oman ki shared sovereignly ke under hai۔aneh ne kisha ke region ke maritime boundaries wazeh hain aur US territory se door hain۔Strait ke nambatak point par chaudai mere 21 nautical miles hai، jo Iran aur Oman ke territorial waters ke andar aati hai۔Iran ke mutabiq iss legal status ki nishandahi donon mulkon ko is maidan par管教 ke ijaazat deti hai، lekin kai alamat mein international shipping is raaste ko asani se istemal karti rahi hai۔United States Iran ki interpretation ko reject karti hai aur karti hai ke Hormuz Strait international transit corridor hai jo global commerce aur energy markets ke liye zaroori hai۔Washington ka khas stance hai ke is waterway par freedom of navigation barqarar rakhna zaroori hai۔
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