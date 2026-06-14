ایرانی صدر کا قومی یکجہتی پر زور

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف 12 روزہ جنگ نے ایرانی عوام کے اتحاد کو ثابت کیا اور ایران اپنی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے متحد رہے گا۔
ایران ی صدر مسعود پزشکیان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ سال اسرائیل کے خلاف 12 روزہ جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ایران کی خودمختاری اور قومی مفادات کا معاملہ درپیش ہو تو پوری ایران ی قوم تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر متحد ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو درپیش چیلنجز اور بیرونی دباؤ کے باوجود عوام نے قومی یکجہتی کی ایک مثال قائم کی۔ جنگ کے دوران مختلف سیاسی، سماجی اور فکری حلقوں سے تعلق رکھنے والے ایران ی شہری ایک صف میں کھڑے نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ ذاتی پسند، ناپسند اور مختلف نقطہ ہائے نظر سے قطع نظر، جب ایران کا معاملہ آتا ہے تو ہم ایک قوم، ایک بندھی ہوئی مٹھی اور ایک دھڑکتے ہوئے دل کی مانند ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنی قومی سلامتی، خودمختاری اور عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے متحد رہیں گے اور کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ صدر پزشکیان کے اس بیان کو سیاسی مبصرین نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں اہم قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت بین الاقوامی سطح پر متعدد چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، جن میں سفارتی اور سیکیورٹی معاملات شامل ہیں۔ اس کے باوجود ایران ی قیادت نے عوامی اتحاد کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ ایران کی سرحدوں کی حفاظت اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ صدر نے کہا کہ بیرونی دباؤ کے باوجود ایران اپنی پالیسیوں پر قائم رہے گا اور کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ مزید برآں، صدر پزشکیان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرے گا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کی مسلح افواج عوام کے ساتھ مل کر ملکی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اپنی آزادی اور خودمختاری پر کسی بھی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس بیان کو ایران ی عوام میں مثبت ردعمل ملا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس کی حمایت کی جا رہی ہے.
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ سال اسرائیل کے خلاف 12 روزہ جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ایران کی خودمختاری اور قومی مفادات کا معاملہ درپیش ہو تو پوری ایرانی قوم تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر متحد ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو درپیش چیلنجز اور بیرونی دباؤ کے باوجود عوام نے قومی یکجہتی کی ایک مثال قائم کی۔ جنگ کے دوران مختلف سیاسی، سماجی اور فکری حلقوں سے تعلق رکھنے والے ایرانی شہری ایک صف میں کھڑے نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ ذاتی پسند، ناپسند اور مختلف نقطہ ہائے نظر سے قطع نظر، جب ایران کا معاملہ آتا ہے تو ہم ایک قوم، ایک بندھی ہوئی مٹھی اور ایک دھڑکتے ہوئے دل کی مانند ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنی قومی سلامتی، خودمختاری اور عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے متحد رہیں گے اور کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ صدر پزشکیان کے اس بیان کو سیاسی مبصرین نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں اہم قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت بین الاقوامی سطح پر متعدد چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، جن میں سفارتی اور سیکیورٹی معاملات شامل ہیں۔ اس کے باوجود ایرانی قیادت نے عوامی اتحاد کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ ایران کی سرحدوں کی حفاظت اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ صدر نے کہا کہ بیرونی دباؤ کے باوجود ایران اپنی پالیسیوں پر قائم رہے گا اور کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ مزید برآں، صدر پزشکیان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرے گا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کی مسلح افواج عوام کے ساتھ مل کر ملکی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اپنی آزادی اور خودمختاری پر کسی بھی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس بیان کو ایرانی عوام میں مثبت ردعمل ملا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس کی حمایت کی جا رہی ہے
ایران مسعود پزشکیان قومی یکجہتی اسرائیل 12 روزہ جنگ
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