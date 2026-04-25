ایران میں بین الاقوامی پروازیں بحال

تقریباً دو ماہ بعد تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر بین الاقوامی پروازیں بحال ہو گئی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور امریکی نمائندے بھی جلد اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔
تہران : تقریباً دو ماہ قبل امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ شروع ہونے والے تنازع کے بعد تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ائیرپورٹ نے ہفتہ کی صبح بین الاقوامی مسافر پروازیں بحال کر دی ہیں۔ یہ ایران کے لیے ایک اہم پیشرفت ہے جو ملک میں فضائی سفر کی معمول پر واپسی کی جانب ایک قدم ہے۔ ایران ی سرکاری ٹیلیویژن کے مطابق، امام خمینی انٹرنیشنل ائیرپورٹ سے استنبول، عمان کے دارالحکومت مسقط اور سعودی شہر مدینہ کے لیے پروازیں روانہ ہوئیں۔ یہ پروازیں ایران کی فضائی حدود کے جزوی طور پر کھلنے کے بعد روانہ کی گئیں، جو امریکہ کے ساتھ سیز فائر کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ اس سیز فائر نے دونوں ممالک کے درمیان لڑائی کو روک دیا تھا۔ ائیرپورٹ کی بحالی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراغچی جمعہ کی شب اسلام آباد پہنچنے کے بعد پاکستان کے اعلیٰ فوجی اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پاکستان ی وزارت خارجہ کے مطابق، ایران ی وفد پاکستان کی سینئر قیادت کے ساتھ مذاکرات کرے گا، جبکہ امریکی نمائندے بھی ہفتہ کو اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ حکام نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کب پہنچنے والے ہیں۔ یہ ملاقاتیں علاقائی سلامتی اور تعاون کے لیے اہم ہیں، اور اس بات کا اشارہ ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس صورتحال میں امریکہ کی موجودگی بھی قابل ذکر ہے، جو خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ اس سے قبل اس ہفتے، ایران کے دوسرے سب سے بڑے شہر مشہد کے دور دراز شمال مشرق میں خدمات انجام دینے والے مشہد ائیرپورٹ نے بھی دوبارہ کھلنے کا اعلان کیا تھا، جو ملک کے کچھ حصوں میں فضائی سفر کے آپریشنز کی تدریجی بحالی کا نشان ہے۔ یہ بحالی ایران کے لیے معاشی طور پر بھی اہم ہے، کیونکہ فضائی سفر کی بحالی سے سیاحت اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ ائیرپورٹس کی بحالی سے ایران کی بین الاقوامی رابطہ کاری میں بھی مدد ملے گی، جو کہ تنازع کے بعد کمزور ہو گئی تھی۔ مجموعی طور پر، یہ پیشرفت ایران کے لیے مثبت ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی جانب ایک قدم ہے۔ تاہم، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ یہ بحالی کتنی دیر تک برقرار رہتی ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کس سمت جاتے ہیں۔ مستقبل میں، ایران کو فضائی سفر کی حفاظت اور مسافروں کے لیے سہولیات کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی تاکہ فضائی سفر کے آپریشنز کو مکمل طور پر معمول پر لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، ایران کو بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ فضائی سفر کے شعبے میں اعتماد بحال ہو سکے.
تہران: تقریباً دو ماہ قبل امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ شروع ہونے والے تنازع کے بعد تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ائیرپورٹ نے ہفتہ کی صبح بین الاقوامی مسافر پروازیں بحال کر دی ہیں۔ یہ ایران کے لیے ایک اہم پیشرفت ہے جو ملک میں فضائی سفر کی معمول پر واپسی کی جانب ایک قدم ہے۔ ایرانی سرکاری ٹیلیویژن کے مطابق، امام خمینی انٹرنیشنل ائیرپورٹ سے استنبول، عمان کے دارالحکومت مسقط اور سعودی شہر مدینہ کے لیے پروازیں روانہ ہوئیں۔ یہ پروازیں ایران کی فضائی حدود کے جزوی طور پر کھلنے کے بعد روانہ کی گئیں، جو امریکہ کے ساتھ سیز فائر کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ اس سیز فائر نے دونوں ممالک کے درمیان لڑائی کو روک دیا تھا۔ ائیرپورٹ کی بحالی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراغچی جمعہ کی شب اسلام آباد پہنچنے کے بعد پاکستان کے اعلیٰ فوجی اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق، ایرانی وفد پاکستان کی سینئر قیادت کے ساتھ مذاکرات کرے گا، جبکہ امریکی نمائندے بھی ہفتہ کو اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ حکام نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کب پہنچنے والے ہیں۔ یہ ملاقاتیں علاقائی سلامتی اور تعاون کے لیے اہم ہیں، اور اس بات کا اشارہ ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس صورتحال میں امریکہ کی موجودگی بھی قابل ذکر ہے، جو خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ اس سے قبل اس ہفتے، ایران کے دوسرے سب سے بڑے شہر مشہد کے دور دراز شمال مشرق میں خدمات انجام دینے والے مشہد ائیرپورٹ نے بھی دوبارہ کھلنے کا اعلان کیا تھا، جو ملک کے کچھ حصوں میں فضائی سفر کے آپریشنز کی تدریجی بحالی کا نشان ہے۔ یہ بحالی ایران کے لیے معاشی طور پر بھی اہم ہے، کیونکہ فضائی سفر کی بحالی سے سیاحت اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ ائیرپورٹس کی بحالی سے ایران کی بین الاقوامی رابطہ کاری میں بھی مدد ملے گی، جو کہ تنازع کے بعد کمزور ہو گئی تھی۔ مجموعی طور پر، یہ پیشرفت ایران کے لیے مثبت ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی جانب ایک قدم ہے۔ تاہم، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ یہ بحالی کتنی دیر تک برقرار رہتی ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کس سمت جاتے ہیں۔ مستقبل میں، ایران کو فضائی سفر کی حفاظت اور مسافروں کے لیے سہولیات کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی تاکہ فضائی سفر کے آپریشنز کو مکمل طور پر معمول پر لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، ایران کو بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ فضائی سفر کے شعبے میں اعتماد بحال ہو سکے
