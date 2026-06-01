ایران کی فوجی اڈوں پر ہونے والا نقصان

بی بی سی ویری فائی نے جن سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیوز کا تجزیہ کیا، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران نے امریکہ کے 20 فوجی مقامات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جتنا عوامی طور پر تسلیم کیا گیا، ایران کے حملے اس سے زیادہ وسیع تھے۔ فروری کے اختتام سے اب تک ایران نے مشرق وسطیٰ کے آٹھ ممالک میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس سے جدید ترین فضائی دفاعی نظاموں، ایندھن بھرنے والے طیاروں اور ریڈارز کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملوں کے ردعمل میں تہران نے گذشتہ تین ماہ کے دوران امریکی اڈوں اور مشترکہ فوجی تنصیبات دونوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری کے آغاز سے اب تک اس نے ایران میں 13 ہزار سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے رہبرِ اعلیٰ مجتبیٰ خامنہ ای نے امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے میں اپنی فوج کی کامیابی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ منگل کو ایک بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ مشرق وسطیٰ اب امریکی اڈوں کے لیے 'محفوظ جگہ' نہیں رہا۔ ایک جانب وائٹ ہاؤس بارہا یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ ایران کی فوج تقریباً تباہ ہو چکی ہے، دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی تنصیبات پر ہونے والا نقصان ظاہر کرتا ہے کہ تہران کے جوابی حملے اس سے کہیں زیادہ مؤثر اور وسیع پیمانے پر ہوئے جتنا کہ امریکی حکام نے اعتراف کیا ہے۔ ایک امریکی دفاعی عہدیدار نے 'آپریشنل سکیورٹی وجوہات' کا حوالہ دیتے ہوئے بی بی سی ویری فائی کے نتائج پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔امریکا نے تنازع کے سیٹلائٹ تجزیے کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ تجزیہ فراہم کرنے والے بڑے ادارے پلینٹ سے درخواست کی کہ وہ ایران اور مشرق وسطیٰ کے زیادہ تر حصے کی نئی تصاویر پر 'غیر معینہ مدت تک' پابندی عائد کرے۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بنانے کے دعوے: ملک کا فضائی دفاعی نظام میزائل، ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے، کویتی فوج اشرف مارتھ: جب ریاض بسرا نے گوجرانوالہ پولیس کے سربراہ کے قتل سے 'چند منٹ قبل انھیں فون کر کے دھمکی دی' 'باہر سے آنے والوں نے لاہور کو برباد کیا': عید کی تعطیلات میں 'پُرسکون لاہور' پر مراد راس کی پوسٹ پر تنقید 'کیا باہر سے آنے والے پاکستانی نہیں؟
' پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا نوجوان جو 'محبت' میں مبینہ طور پر ایل او سی عبور کر گیا: 'میرا بیٹا جانور چرانے گیا مگر واپس نہیں آیا' کمپنی نے امریکہ کی یہ درخواست مان لی اور اپنے اقدام کے جواز میں کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ مخالفین اس کی تصاویر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ بی بی سی ویری فائی نے پلینٹ اور دیگر اداروں کی فراہم کردہ سیٹلائٹ تصاویر سے ایرانی حملوں سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا ہے۔ ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، عراق، اردن، بحرین اور عمان میں واقع تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق نشانہ بنائے گئے اڈوں کی تعداد 28 تک ہو سکتی ہے۔ جس قیمتی ساز و سامان کو نقصان پہنچا، اس میں متحدہ عرب امارات کے الرویس اور الصادر ایئر بیسز اور اردن کے موفق السلتی ایئر بیس پر نصب تین جدید ترین اینٹی بیلسٹک میزائل بیٹری سسٹمز شامل ہیں۔ امریکہ کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے پاس ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس (تھاڈ) کی آٹھ بیٹریاں ہیں، جو دنیا میں مختلف مقامات پر تعینات ہیں۔ ہر بیٹری کے بنانے پر تقریباً ایک ارب ڈالرز لاگت آتی ہے۔ ہر بیٹری کو چلانے کے لیے تقریباً 100 فوجیوں کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اس سے جو انٹرسیپٹر داغا جاتا ہے اس کی لاگت تقریباً ایک کروڑ 27 لاکھ ڈالرز ہوتی ہے۔آئل کمپنیوں سے لے کر بڑے بینکوں تک: وہ ادارے جو ایران جنگ سے اربوں ڈالر منافع کما رہے ہیںایرانی میڈیا کا امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کی 'ریورس انجینیئرنگ' کا دعویٰ: 'میدان جنگ دفاعی صنعت کے لیے ریسرچ لیبارٹری ہے'بی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز کو اپنے فون پر حاصل کریں اور سب سے پہلے جانیں پاکستان اور دنیا بھر سے ان کہانیوں کے بارے میں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیںآئرش دفاعی افواج کے سابق سربراہ وائس ایڈمرل مارک میلیٹ نے بی بی سی ویری فائی کو بتایا کہ یہ بیٹریاں ایک 'انتہائی پیچیدہ' علاقائی دفاعی نظام کا بنیادی حصہ ہیں جنھیں 'جلدی یا آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔' سیٹلائٹ تصاویر کے ماہرانہ تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی حملوں نے سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی ایندھن بھرنے والے اور نگرانی کے طیاروں کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں تباہ شدہ طیارے اور گڑھے واضح دکھائی دیتے ہیں جن سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ ایک تجزیہ کار نے طیارے کی شناخت نگرانی کرنے والے ای تھری سینٹری کے طور پر کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسے تبدیل کرنے پر 70 کروڑ ڈالرز تک لاگت آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے کویت میں علی السالم ایئر بیس اور عارف جان کیمپ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تجزیہ کاروں نے سیٹلائٹ تصاویر میں ایندھن ذخیرہ کرنے والے بنکرز، طیاروں کے ہینگرز اور فوجیوں کی رہائش گاہوں کو تباہ حالت میں دیکھا۔ دفاعی انٹیلیجنس کمپنی جینز نے کیمپ عارف جان میں سیٹلائٹ مواصلاتی ساز و سامان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کی نشاندہی کی ہے۔ امریکی تنصیبات کو ہونے والے نقصان کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے، تاہم مئی میں پینٹاگون کے ایک تخمینے کے مطابق آپریشن ایپک فیوری کی مجموعی لاگت 29 ارب ڈالرز ہے، جس کا بڑا حصہ ممکنہ طور پر تنازع میں تباہ ہونے والے ساز و سامان کی 'مرمت یا تبدیلی' پر خرچ ہو گا۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ یہ تخمینہ اصل لاگت سے کم ہے۔ رپورٹ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فروری سے اب تک کم از کم 42 طیارے تباہ ہوئے یا نقصان کا شکار ہوئے۔ ان میں ایف 15 اور ایف 35 لڑاکا طیارے، 24 ایم کیو نائن ریپر ڈرونز اور ایک اے 10 حملہ آور طیارہ شامل ہے
