ایرانی نوویقی پیٹھ امریکی شرطن کا تسلسل
ایران نے قطری ذریعے امریکہ کو نوویقی پیٹھ بھیجی ہے جس میں سات شرطن کی تکمیل کو لازمی قرار دیا گیا ہے جس میں پابندیاں اٹھانا شامل ہے۔
ایران نے قطر کے ذریعے امریکی حکومت کو ایک نئے نیوکلیئر پابندیوں کے متعلق پیش کش بھیجی ہے۔ ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے تھرسڈے کو بتایا کہ اس پیش کش کا جائزہ لیا جائے گا۔ تاہم، اس عمل کا آغاز اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک امریکہ ایران کی سات شرائط پوری نہیں کرتا۔ یہ شرائط میں امریکی پابندیوں کا خاتمہ، منجمد جائیداد کی واپسی اور جنگی معاوضے شامل ہیں۔
سات شرائط کی تفصیلات اور میکانزم
ایران کی جانب سے پیش کی گئی شرائط میں سب سے اہم امریکی پابندیوں کا مکمل خاتمہ ہے۔ اس کے علاوہ، منجمد ایران کی جائیداد کی فوری رہائی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جنگی معاوضے کا ادا کرنا بھی ایک اہم شرط ہے۔ اگر یہ شرائط پوری نہ کی گئیں تو بات چیت ممکن نہیں ہوگی۔Also readDollar holds, yen gains as equity rout saps risk appetite ahead of payrolls
ایران کی جانب سے یہ شرائط بھاری جنگی تناؤ کے درمیان سامنے آئی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات میں اضافہ کشیدگی جاری ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے واضح کیا ہے کہ ان شرائط پر عمل درآمد کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ موقف ایران کی سخت اور واضح پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔
امریکی عہدیداروں کا ردعمل اور موقف
امریکی حکام نے اس پیش کش کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ تاہم، انہوں نے مزید تفصیلات شیئر کرنے سے گریز کیا ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ نیوکلیئر معاملات کو کسی بھی ابتدائی مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک الگ نقطہ نظر ہے جو ایران کی شرائط سے مختلف ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کا آغاز ہی نیوکلیئر پابندیوں پر ہو۔
امریکی حکام نے کوئی مزید تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی شرائط کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تاہم، کوئی حتمی فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ صورتحال دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی کو بڑھا رہی ہے۔ امریکی انتظامیہ کا خیال ہے کہ یہ شرائط پوری کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
علاقائی تناؤ اور ممکنہ نتائج
امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے فروری 28 کو ایران پر حملہ کیا تھا۔ ایران نے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر حملوں کے ذریعے جوابی کارروائی کی۔ یہ حملے ایسے ممالک میں کیے گئے جن میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔
لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یمن میں حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں توانائی کی فیکٹریاں اور ہوائی اڈے نشانہ بنائے گئے ہیں۔ ایران کی حمایت یافتہ گروہوں کی یہ کارروائیاں علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ الیکشن کے بعد جنگ کی بحالی کے امکان کو مسترد نہیں کرتے۔
مستقبل کی ممکنہ کارروائیاں
امریکی کانگریسی انتخابات کے بعد کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو وہ خلیج فارس کی بحیرہ خلیج کو کھلا نہیں رکھے گا۔ ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی اہلکار محسن رضائی نے روس میں کہا کہ وہ شرائط پوری نہ ہونے پر بات چیت نہیں کریں گے۔
قطر کے ذریعے پیش کی گئی یہ پیشiership علاقائی امن کے لیے ایک اہم مرحلہ ہو سکتی ہے۔ تاہم، دونوں ممالک کے درمیان اختلافات دور ہونا ابھی مشکل نظر آتا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ شرائط کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ شرائط پوری کیے بغیر کوئی مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ یہ کشیدگی علاقائی استحکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔
بین الاقوامی ردعمل اور سفارتی کوششیں
بین الاقوامی سطح پر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ قطر کے ذریعے پیش کش بھیجی گئی ہے۔ تاہم، اس کا نتیجہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا کوئی واضح راستہ نظر نہیں آتا۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ شرائط کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ شرائط پوری کیے بغیر مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ یہ اختلافات علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بین الاقوامی برادری کا انتظار ہے کہ دونوں ممالک کسی حل پر پہنچتے ہیں۔ تاہم، اس وقت صورتحال غیر یقینی ہے۔
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