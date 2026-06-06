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ایران کو ورلڈ کپ کے لیے امریکہ کے ویزے مل گئے

Sports News

ایران کو ورلڈ کپ کے لیے امریکہ کے ویزے مل گئے
IranWorld CupVisas
📆06/06/2026 6:45 pm
📰BOLNETWORK
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ایران کی ورلڈ کپ ٹیم کو امریکی ویزے مل گئے ہیں، جس سے ٹیم لاس اینجلس میں اپنے کھیلوں میں شرکت کر سکے گی۔ ویزوں کی تاخیر کی وجہ سے ٹیم نے اپنا بیس تیجوانا منتقل کیا تھا۔

ایران کی ورلڈ کپ ٹیم کو امریکہ میں داخلے کے لیے ویزے مل گئے ہیں، جیسا کہ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے تصدیق کی ہے۔ یہ ویزے ٹیم کے لاس اینجلس میں پہلے میچ سے صرف دس دن پہلے منظور کیے گئے۔ پہلے ایران کے کھلاڑیوں کو ویزوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا اور انہوں نے اپنا تربیتی کیمپ آخری لمحے میں ایریزونا سے تبدیل کر کے تیجوانا منتقل کر دیا تھا۔ یہ اقدام ایران کی اس ترجیح کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ امریکہ میں اپنی ٹیم کے قیام کو محدود رکھے۔ توقع ہے کہ ٹیم اتوار کو تیجوانا پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد وہ لاس اینجلس میں بیلجیم کا سامنا کرے گی اور اس کے بعد سیئٹل میں مصر سے کھیلے گی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع نے اس ٹورنامنٹ میں سیاسی رنگ بھر دیا ہے، اور یہ پہلا فیفا ورلڈ کپ ہے جہاں میزبان ملک کسی ایسے ملک کا استقبال کر رہا ہے جس کے ساتھ وہ جنگ میں ہے۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے ترجمان نے کہا تھا کہ کھلاڑیوں کو ابھی تک ویزے نہیں ملے تھے، لیکن امریکی حکام کے مطابق ویزے راتوں رات منظور کر لیے گئے۔ اس غیر یقینی کی وجہ سے ایران نے اپنا بیس تبدیل کیا۔ پاسندیدہ نے کہا کہ امریکہ نے کبھی سرکاری طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ایرانی ٹیم کو اپنی سرزمین پر نہیں آنے دینا چاہتا۔ تاہم، مارکو روبیو نے حال ہی میں کہا تھا کہ ایران کے انقلابی گارڈز سے منسلک افراد کو ورلڈ کپ کے وفد میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ پابندی کئی ایرانی کھلاڑیوں کو متاثر کر سکتی ہے جنہوں نے انقلابی گارڈز کے ساتھ اپنی لازمی فوجی سروس مکمل کی ہے، جو ایران کی مسلح افواج کی ایک بڑی شاخ ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کھیل اور سیاست کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر کے شائقین اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ پیش رفت ورلڈ کپ کے دوران کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ ایران کی ٹیم کو اب بھی اپنی تیاری مکمل کرنے اور اپنے سخت حریفوں کے خلاف بہترین کارکردگی دکھانے پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ اس تمام تناؤ کے باوجود، کھلاڑی اور عملہ پرسکون رہ کر میچوں کی تیاری میں مصروف ہے.

ایران کی ورلڈ کپ ٹیم کو امریکہ میں داخلے کے لیے ویزے مل گئے ہیں، جیسا کہ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے تصدیق کی ہے۔ یہ ویزے ٹیم کے لاس اینجلس میں پہلے میچ سے صرف دس دن پہلے منظور کیے گئے۔ پہلے ایران کے کھلاڑیوں کو ویزوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا اور انہوں نے اپنا تربیتی کیمپ آخری لمحے میں ایریزونا سے تبدیل کر کے تیجوانا منتقل کر دیا تھا۔ یہ اقدام ایران کی اس ترجیح کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ امریکہ میں اپنی ٹیم کے قیام کو محدود رکھے۔ توقع ہے کہ ٹیم اتوار کو تیجوانا پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد وہ لاس اینجلس میں بیلجیم کا سامنا کرے گی اور اس کے بعد سیئٹل میں مصر سے کھیلے گی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع نے اس ٹورنامنٹ میں سیاسی رنگ بھر دیا ہے، اور یہ پہلا فیفا ورلڈ کپ ہے جہاں میزبان ملک کسی ایسے ملک کا استقبال کر رہا ہے جس کے ساتھ وہ جنگ میں ہے۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے ترجمان نے کہا تھا کہ کھلاڑیوں کو ابھی تک ویزے نہیں ملے تھے، لیکن امریکی حکام کے مطابق ویزے راتوں رات منظور کر لیے گئے۔ اس غیر یقینی کی وجہ سے ایران نے اپنا بیس تبدیل کیا۔ پاسندیدہ نے کہا کہ امریکہ نے کبھی سرکاری طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ایرانی ٹیم کو اپنی سرزمین پر نہیں آنے دینا چاہتا۔ تاہم، مارکو روبیو نے حال ہی میں کہا تھا کہ ایران کے انقلابی گارڈز سے منسلک افراد کو ورلڈ کپ کے وفد میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ پابندی کئی ایرانی کھلاڑیوں کو متاثر کر سکتی ہے جنہوں نے انقلابی گارڈز کے ساتھ اپنی لازمی فوجی سروس مکمل کی ہے، جو ایران کی مسلح افواج کی ایک بڑی شاخ ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کھیل اور سیاست کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر کے شائقین اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ پیش رفت ورلڈ کپ کے دوران کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ ایران کی ٹیم کو اب بھی اپنی تیاری مکمل کرنے اور اپنے سخت حریفوں کے خلاف بہترین کارکردگی دکھانے پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ اس تمام تناؤ کے باوجود، کھلاڑی اور عملہ پرسکون رہ کر میچوں کی تیاری میں مصروف ہے

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