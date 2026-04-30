ایران کی امریکہ میں ورلڈ کپ 2026 کھیلنے کی تصدیق

فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو نے اعلان کیا ہے کہ ایران امریکہ میں ہونے والے ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کرے گا اور اپنے میچز امریکہ ہی میں کھیلے گا۔
ایران کی امریکہ میں ورلڈ کپ 2026 کھیل نے کی تصدیق، فیفا کا واضح اعلان عالمی فٹبال تنظیم فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کرے گا اور اپنے تمام میچز امریکہ ہی میں کھیل ے گا۔ یہ فیصلہ سیاسی اور سفارتی طور پر پیچیدہ حالات کے باوجود کیا گیا ہے، جس سے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تناؤ کے باوجود کھیل کی دنیا میں اتحاد اور تعاون کا پیغام جاتا ہے۔ فیفا کانگریس کے دوران وینکوور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انفانٹینو نے واضح طور پر کہا کہ فٹبال کا بنیادی مقصد دنیا کو ایک ساتھ لانا ہے اور یہی اصول اس فیصلے کی بنیاد بنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ورلڈ کپ ایک ایسا موقع ہے جہاں مختلف ثقافتوں اور قوموں کے لوگ ایک ساتھ آکر کھیل کا جشن مناتے ہیں اور اس جذبے کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے پہلے امریکہ میں اپنے میچز منعقد کرنے کے حوالے سے تحفظات ظاہر کیے تھے اور فیفا سے درخواست کی تھی کہ ان کے میچز کسی دوسرے ملک میں منتقل کیے جائیں۔ ایران کی جانب سے یہ درخواست امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کے پیش نظر کی گئی تھی۔ تاہم، فیفا نے ایران کی اس درخواست کو مسترد کر دیا اور فیصلہ کیا کہ ورلڈ کپ کے تمام میچز طے شدہ شیڈول کے مطابق ہی منعقد کیے جائیں گے۔ امریکی حکام نے بھی اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ ایران ی کھلاڑیوں کو امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، لیکن سیکیورٹی اور ویزا کی متعلقہ ضوابط کی پابندی کو یقینی بنایا جائے گا۔ خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کا کسی خاص ادارے سے تعلق ہوگا۔ اس معاملے میں امریکی حکومت کی جانب سے سخت اقدامات اٹھائے جانے کا امکان ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ ایران کی جانب سے فیفا کانگریس میں عدم شرکت نے اس معاملے کی حساسیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ عالمی سطح پر اس بات پر بحث جاری ہے کہ کھیل اور سیاست کو کس حد تک الگ رکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ کھیل کو سیاست سے مکمل طور پر الگ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کھلاڑی بھی کسی نہ کسی ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے فیصلے سیاسی اثرات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تاہم، فیفا کا موقف ہے کہ ورلڈ کپ ایک غیر سیاسی ایونٹ ہونا چاہیے اور تمام ممالک کو بلا کسی تعصب کے شرکت کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ ایران نے اب تک ورلڈ کپ میں چھ بار شرکت کی ہے اور ورلڈ کپ 2026 ان کی تاریخ میں ساتویں شرکت ہوگی۔ فیفا صدر کے حالیہ بیان کے بعد ایران کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی ایران فٹبال فیڈریشن اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرے گی۔ ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی امریکہ ، کینیڈا اور میکسیکو کے مشترکہ طور پر کر رہے ہیں اور یہ ایونٹ دنیا بھر کے فٹبال کے مداحوں کے لیے ایک بڑا جشن ہوگا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا شیڈول بھی سامنے آ گیا ہے، جس سے پاکستانی کرکٹ شائقین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ چھٹی ایشین بیچ گیمز بھی میزبان چین کی نمایاں سبقت کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی ہے، جس میں چین نے سب سے زیادہ تمغے جیت کر اپنی مضبوط پوزیشن کا مظاہرہ کیا۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں، جو ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق کی حامل ہے.
