ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں تعطل کے بارے میں ایرانی میڈیا میں باتیں سنائی دے رہی ہیں۔
ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں تعطل : کیا یہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ ہے؟
ایران اور امریکہ کے درمیان تقریباً دو ماہ سے جنگ بندی جاری ہے۔ 9 اپریل کو جب فریقین دو ہفتوں کی جنگ بندی پر راضی ہوئے تب سے لے کر آج تک براہِ راست اور بالواسطہ مذاکرات کے باوجود نہ تو جنگ بندی میں توسیع کا کوئی معاہدہ ہو سکا ہے اور نہ ہی جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول دونوں ملک 'دو افراد کا ٹینگو ڈانس' کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کی اس مدت کے دوران امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کی جبکہ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے بعض حصوں پر قبضہ کیا اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بڑے پیمانے پر زمینی اور فضائی حملے کیے۔ ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر بارہا جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے رہے ہیں تاہم ان تمام اقدامات اور حملوں کے باوجود مکمل جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق جنگ بندی کی تعریف بدل چکی ہے اور 'جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ قدرے نرمی کے ساتھ حملے جاری رکھتے ہیں۔'11 مئی کو امریکی صدر نے اعلان کیا کہ جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال پر پہنچ گئی ہے اور اب یہ 'عملاً وینٹی لیٹر پر ہے'۔ انھوں نے کہا کہ جنگ بندی قائم رہنے کے امکانات محض 'ایک فیصد' ہیں۔ تاہم اس کے ایک ہفتے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر فوجی حملہ مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران پر حملہ کرنے والے تھے لیکن خطے کے دیگر ممالک کی درخواست پر انھوں نے اس حملے کو مؤخر کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے اس فیصلے کو بھی تین ہفتے گزر چکے ہیں، اور اب بھی یہ 'ایک فیصد' جنگ بندی ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے دوبارہ آغاز کو روکے ہوئے ہے جبکہ دونوں فریق یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک غیر تحریری جنگ بندی برقرار ہے اور مذاکرات بھی کسی نہ کسی طرح جاری ہیں۔ اب ایرانی میڈیا میں ایران اور امریکہ کے درمیان 'تعطل کا شکار جنگ بندی' کے متعلق باتیں سنائی دے رہی ہیں