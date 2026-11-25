ایرانی انflation کی شرح 88.7 فیصد، اسلیمی پانی کی بلاک نے اثر ڈالا
ایران میں مہنگائی کی شرح 88.7 فیصد تک پہنچ گئی ہے جس کی وجہ امریکی پابندیاں ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ایران میں اقتصادی صورتحال一天 سے بہت خراب ہو چکی ہے جہاں مہنگائی کی شرح ایک دہائی کی بدترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس کی وجہ تقریباً نو ماہ پرانا ایرانی جنگ اور امریکی طرف سے عائد کردہ پابندیاں ہیں۔ مئی میں اسٹیٹسٹیکل سینٹر آف ایران نے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اکتوبر میں خوردہ قیمتیں پچھلے سال کی نسبت 88.7 فیصد زیادہ تھیں۔
غذائی اشیاء کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ
غذائی اور مشروبات کی قیمتوں میں خاص طور پر بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 112.6 فیصد رہا ہے۔ اسٹیٹسٹیکل سینٹر آف ایران کے اعداد و شمار کے مطابق سالانہ اوسط انflation کی شرح 76.8 فیصد تک بڑھ گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ عام شہریوں کی خریداری کی صلاحیت پر کتنا شدید دباؤ ہے۔Also readجرمن سیاح کی چلی کے ٹورس ڈیل پائن قومی پارک میں طوفان سے بچاؤ کا قصہ
امریکی پابندیاں اور سرحدی کارگو
امریکہ نے جولائی میں ایرانی بندروگوں پر اپنی نیوی بلاک کو دوبارہ نافذ کیا تھا اور اس ماہ کے شروع میں ٹاسک فورس آئرن گیٹ کا اعلان کیا تھا تاکہ ایران کی زمینی سرحدوں اور کیسپین سمندر کے ذریعے ہتھیاروں اور پابند شدہ اشیاء کی نقل و حرکت کو محدود کیا جا سکے۔ اس کے باوجود ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ شمالی اور مغربی سرحدوں کے ذریعے کارگو کی آمد میں اضافہ ہوا ہے۔
محمدرضا عرف کا واضح موقف
پہلے نائب صدر محمد رضا عرف نے بدھवार کو وضاحت کی کہ دشمن کی نیوی بلاک کے بارے میں ایران کی حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر جنوبی سرحدوں کے ذریعے مال کی ان لوڈنگ اور کلیئرنس میں اضافہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس بلاک کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کو کم از کم تین ماہ کے لیے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔
مسعود پژشکیان کی بجٹ اصلاحات
اس کے علاوہ صدر مسعود پژشکیان نے ایک الگ میٹنگ میں یہ بھی بتایا کہ حکومت غربت کشائی کے لیے بجٹ وسائل اور توانائی کے بچاؤ کو غریب برادریوں کی معیشت کی بہتری کی طرف موڑ رہی ہے۔ ان کا مقصد مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ذرائع کی درست سمت میں ترتیب ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy