ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کے کردار اور ایرانی وفد کی میزبانی پر گہری خاکہ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا۔
ایران ی سفیر نے علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کے کردار اور حالیہ سفارت ی دورے کے دوران ایران ی وفد کی میزبانی پر گہری خاکہ کا اظہار کیا ہے۔ ایران ی سفیر برائے پاکستان رضا امیری مقدم نے وزیر خارجہ سید عباس آراغچی کے دورے کے اختتام پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ وسیع تر علاقائی سفارت ی دورے کا حصہ تھا جس کا مقصد دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لینا اور اہم علاقائی پیشرفتوں پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا: ' ایران ی وفد کے اس دورے کے اختتام پر، محترم سید عباس آراغچی، وزیر خارجہ کے پاکستان کے علاقائی سفارت ی دورے کے آغاز پر، جو دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لینے اور علاقائی ترقیوں کے معاملے پر مشاورت کے مقصد سے کیا گیا، میں پاکستان کی حکومت، فوج اور عوام، خاص طور پر محترم وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ان تھک کوششوں اور جنگ کو ختم کرنے اور خطے میں دیرپا امن لانے کی نیکوکاری کے لیے اپنی مخلصانہ اور پورے دل سے شکرگزاری اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دور کی طرح، یہ دورہ بھی مکمل حفاظت، سلامتی اور سکون کے ساتھ منعقد کیا گیا، جو برادر، دوستانہ اور پڑوسی ملک پاکستان کے قابل، کامل انتظام، سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی اور کامیاب نفاذ کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ یہاں، میں پاکستان ی فوج کے اہلکاروں، سکیورٹی فورسز، پولیس، تمام انتظامی اداروں کے ملازمین اور خاص طور پر پاکستان اور اسلام آباد کے باسیوں کے صبر، مہمان نوازی اور اس عرصے کے دوران تعاون کے لیے اپنی گہری شکرگزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی طور پر گہرے تعلقات رہے ہیں جو ثقافتی، مذہبی اور جغرافیائی قربت پر مبنی ہیں۔ یہ تعلقات نہ صرف دوطرفہ تعاون کے لیے اہم ہیں بلکہ پورے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی ضروری ہیں۔ حالیہ برسوں میں، دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں۔ تجارت، توانائی، ثقافت اور سکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے کئی معاہدے طے کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس آراغچی کا دورہ اس تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ دورے کے دوران، دونوں ممالک کے رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور مستقبل میں تعاون کے نئے مواقعوں پر غور کیا۔ انہوں نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور سرحدی سکیورٹی جیسے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا اور ان سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا۔ ایران ی سفیر کا یہ بیان پاکستان کی جانب سے علاقائی امن اور تعاون کے لیے دی جانے والی کوششوں کی گہری پذیرائی کا مظہر ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں، پاکستان نے ہمیشہ خطے میں استحکام اور خوشحالی کے لیے مثبت کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایران ی وفد کی میزبانی اور ان کی سکیورٹی کی فراہمی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور باہمی احترام کے جذبے کو مزید تقویت بخشے گا اور مستقبل میں تعاون کے نئے راستے کھولے گا۔ امید ہے کہ یہ سفارت ی کوششیں خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے قیام میں اہم کردار ادا کریں گی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون سے نہ صرف ان کی معاشی ترقی کو فروغ ملے گا بلکہ پورے خطے میں مثبت تبدیلی آئے گی.
ایرانی سفیر نے علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کے کردار اور حالیہ سفارتی دورے کے دوران ایرانی وفد کی میزبانی پر گہری خاکہ کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی سفیر برائے پاکستان رضا امیری مقدم نے وزیر خارجہ سید عباس آراغچی کے دورے کے اختتام پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ وسیع تر علاقائی سفارتی دورے کا حصہ تھا جس کا مقصد دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لینا اور اہم علاقائی پیشرفتوں پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا: 'ایرانی وفد کے اس دورے کے اختتام پر، محترم سید عباس آراغچی، وزیر خارجہ کے پاکستان کے علاقائی سفارتی دورے کے آغاز پر، جو دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لینے اور علاقائی ترقیوں کے معاملے پر مشاورت کے مقصد سے کیا گیا، میں پاکستان کی حکومت، فوج اور عوام، خاص طور پر محترم وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ان تھک کوششوں اور جنگ کو ختم کرنے اور خطے میں دیرپا امن لانے کی نیکوکاری کے لیے اپنی مخلصانہ اور پورے دل سے شکرگزاری اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دور کی طرح، یہ دورہ بھی مکمل حفاظت، سلامتی اور سکون کے ساتھ منعقد کیا گیا، جو برادر، دوستانہ اور پڑوسی ملک پاکستان کے قابل، کامل انتظام، سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی اور کامیاب نفاذ کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ یہاں، میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں، سکیورٹی فورسز، پولیس، تمام انتظامی اداروں کے ملازمین اور خاص طور پر پاکستان اور اسلام آباد کے باسیوں کے صبر، مہمان نوازی اور اس عرصے کے دوران تعاون کے لیے اپنی گہری شکرگزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی طور پر گہرے تعلقات رہے ہیں جو ثقافتی، مذہبی اور جغرافیائی قربت پر مبنی ہیں۔ یہ تعلقات نہ صرف دوطرفہ تعاون کے لیے اہم ہیں بلکہ پورے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی ضروری ہیں۔ حالیہ برسوں میں، دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں۔ تجارت، توانائی، ثقافت اور سکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے کئی معاہدے طے کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس آراغچی کا دورہ اس تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ دورے کے دوران، دونوں ممالک کے رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور مستقبل میں تعاون کے نئے مواقعوں پر غور کیا۔ انہوں نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور سرحدی سکیورٹی جیسے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا اور ان سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا۔ ایرانی سفیر کا یہ بیان پاکستان کی جانب سے علاقائی امن اور تعاون کے لیے دی جانے والی کوششوں کی گہری پذیرائی کا مظہر ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں، پاکستان نے ہمیشہ خطے میں استحکام اور خوشحالی کے لیے مثبت کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایرانی وفد کی میزبانی اور ان کی سکیورٹی کی فراہمی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور باہمی احترام کے جذبے کو مزید تقویت بخشے گا اور مستقبل میں تعاون کے نئے راستے کھولے گا۔ امید ہے کہ یہ سفارتی کوششیں خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے قیام میں اہم کردار ادا کریں گی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون سے نہ صرف ان کی معاشی ترقی کو فروغ ملے گا بلکہ پورے خطے میں مثبت تبدیلی آئے گی
