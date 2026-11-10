ایرانی میزائل بریگیڈیئر جنرل علی بلالی ہرمز
ایرانی فوجی سربراہ بریگیڈیئر جنرل علی بلالی نے ہرمز میزائل کا اعلان کیا جو دشمن کے ریڈار سگنلز کو استعمال کرتا ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی تفصیلات اور علاقائی اثرات کا جائزہ۔
ایران ی پاسدارانِ انقلاب کی فضائیہ کے کمانڈر کے مشیر بریگیڈیئر جنرل علی بلالی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ی ماہرین نے 'ہرمز' نامی نئی میزائل ٹیکنالوجی تیار کی ہے۔ اس نظام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دشمن کے ریڈار سسٹم سے خارج ہونے والے سگنلز کی شناخت کرکے انہیں اپنے نشانے پر لے سکتا ہے۔
ہرمز میزائل کی کارکردگی
بریگیڈیئر جنرل علی بلالی نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ یہ میزائل دشمن کے ریڈار نظام کے خلاف استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ مشین دشمن کی طرف سے خارج ہونے والی برقی مقناطیسی لہروں اور سگنلز کا پتا لگا کر ان کے منبع کی جانب رہنمائی حاصل کرتی ہے۔Also readRussell Brand jailed; ex-girlfriend Jemima Goldsmith glad and relieved he finally faced justice
اس طرح ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانا ممکن ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل علی بلالی کا کہنا تھا کہ ایرانی ماہرین نے ایسی ٹیکنالوجی کی تیاری میں پیش رفت کی ہے جو ریڈار سسٹم کے سگنلز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہدف کی شناخت اور نشانہ بندی کر سکتی ہے۔
فوجی ترقی اور ڈیزائن
ایرانی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق علی بلالی نے مزید وضاحت کی کہ ایرانی ماہرین میدانِ جنگ کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف اقسام کے میزائل تیار کر رہے ہیں۔ ان میں ہرمز میزائل بھی شامل ہے جسے خاص طور پر ریڈار نظام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی ٹیکنالوجی کی تیاری ظاہر کرتی ہے کہ ایران کی میزائل صنعت اب صرف پہلے سے موجود ہتھیاروں کی نقل تیار کرنے تک محدود نہیں رہی بلکہ میدانِ جنگ کی ضروریات کے مطابق نئے میزائل نظام ڈیزائن اور تیار کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر چکی ہے۔
تکنیکی محدودیتوں کی وجوہات
تاہم ہرمز میزائل کی عملی کارکردگی، اس کی رینج اور دیگر تکنیکی خصوصیات سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ اس دعوے کے باوجود اس کی صلاحیتوں کی آزادانہ تصدیق بھی سامنے نہیں آئی جو علاقائی سلامتی کے تناظر میں اہم ہے۔
ایران پر دوبارہ حملہ ہوا تو پہلے سے پانچ گنا بڑا ہوگا، ٹرمپ کی دھمکی کے پس منظر میں یہ اعلان کیا گیا ہے۔ عراق نے ایران کے ساتھ ایک سرحدی گزرگاہ بند کی ہے جبکہ دوسری سرحد دوبارہ کھول دی گئی ہے۔
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