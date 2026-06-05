ایران کے مشیر نے امیریکی مذاکرات میں تعطل کی Sveya qilandi

ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے امریکا کے ساتھ امن معاہدے اور کشیدگی خوات کے لئے جاری مذاکرات میں تعطل کی اطلاع دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب امریکا کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی مذاکرات میں رکاوٹ خاتمے کے ذمے دار ہیں۔ خامنہ ای نے خبردار کیا کہ ممکنہ جنگ کی صورت میں تنازع بحر ہند، بحیرہ احمر، آبنائے باب المندب اور بحیرہ روم تک پھیل سکتا ہے جس سے عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے۔ حوثی گروپ کی ممکنہ باب المندب بند کرنے کی صورت میں عالمی تیل کی فراہمی پر شدید اثر پڑ سکتا ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے فوجی مشیر محسن رضاوی نے اicknowledged کیا ہے کہ امریکا کے ساتھ امن معاہدے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات اس وقت تعطل کا شکار ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو تہران میں دیے گئے ایک انٹرویو میں محسن رضاوی نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ایک نازک مرحلے پر پہنچ چکی ہے اور مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے اب امریکا کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ انھوں نے مزید کہا کہ اب صدر ٹرمپ کو ہی مذاکرات میں اس تعطل کو توڑنا ہوگا۔ گیند اب امریکی صدر کے کورٹ میں ہے۔ محسن رضاوی نے خبردار کیا کہ اگر ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی دوبارہ شدت اختیار کرتی ہے یا تنازع دوبارہ بھڑکتا ہے تو اس کے اثرات صرف خلیج فارس تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ممکنہ جنگ کی صورت میں تنازع بحرِ ہند، بحیرہ احمر، آبنائے باب المندب اور بحیرہ روم تک پھیل سکتا ہے جس سے عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی گروپ نے حالیہ مہینوں میں بحیرہ احمر اور باب المندب کے راستوں پر نسبتاً تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور بین الاقوامی جہاز رانی کو نشانہ بنانے سے گریز کیا ہے۔ اگر حوثی باب المندب کو بند کردیں جب کہ آبنائے ہرمز پہلے ہی بند ہے تو عالمی منڈیوں میں تیل اور گیس کی فراہمی کو بڑا دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ اس دونوں آبی راستوں کے ذریعے دنیا کی تقریباً ایک چوتھائی تیل اور گیس کی ترسیل ہوتی ہے لہٰذا کسی بھی بڑے فوجی تصادم کے عالمی معیشت پر دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تاہم محسن رضاوی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اب بھی مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنا چاہتا ہے تاہم ایران امریکی قیادت سے عملی پیشرفت اور واضح فیصلوں کا منتظر ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان جاری سفارتی تعطل ختم ہو سکے۔ امریکی بحریہ کا بڑا راز بے نقاب!
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