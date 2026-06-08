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ایران کی فٹبال ٹیم کے لیے امریکہ کا ویزا مل گیا

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ایران کی فٹبال ٹیم کے لیے امریکہ کا ویزا مل گیا
ایرانفٹبالورلڈ کپ
📆08/06/2026 7:54 am
📰BBCUrdu
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ایران کی فٹبال ٹیم کو امریکہ کا ویزا مل گیا ہے لیکن اس کے لیے انھیں کئی شرائط کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ان شرائط کے مطابق کھلاڑی امریکہ میں صرف میچ کے دن ہی داخل ہو سکیں گے اور اسی دن ہی ملک سے نکلنا ہو گا۔ ایرانی سفیر ابولفضل کا کہنا ہے کہ ایران کی ٹیم ایسے میں مکسیکو میں مقیم ہے جبکہ اسے پہلے طے شدہ شیڈول کے مطابق امریکی ریاست ایریزونا میں قیام کرنا تھا۔ ایرانی ٹیم گروپ مرحلے میں تینوں میچ امریکہ میں کھیلے گی جن میں نیوزی لینڈ اور بیلجیئم کے خلاف لاس اینجیلیس جبکہ مصر کے خلاف سیئیٹل میں میچ طے ہیں۔

ایران کی فٹبال ٹیم کو امریکہ کا ویزا مل گیا ہے لیکن اس کے لیے انھیں کئی شرائط کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ان شرائط کے مطابق کھلاڑی امریکہ میں صرف میچ کے دن ہی داخل ہو سکیں گے اور اسی دن ہی ملک سے نکلنا ہو گا۔ ایران ی سفیر ابولفضل کا کہنا ہے کہ ایران کی ٹیم ایسے میں مکسیکو میں مقیم ہے جبکہ اسے پہلے طے شدہ شیڈول کے مطابق امریکی ریاست ایریزونا میں قیام کرنا تھا۔ ایران ی ٹیم گروپ مرحلے میں تینوں میچ امریکہ میں کھیلے گی جن میں نیوزی لینڈ اور بیلجیئم کے خلاف لاس اینجیلیس جبکہ مصر کے خلاف سیئیٹل میں میچ طے ہیں.

ایران کی فٹبال ٹیم کو امریکہ کا ویزا مل گیا ہے لیکن اس کے لیے انھیں کئی شرائط کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ان شرائط کے مطابق کھلاڑی امریکہ میں صرف میچ کے دن ہی داخل ہو سکیں گے اور اسی دن ہی ملک سے نکلنا ہو گا۔ ایرانی سفیر ابولفضل کا کہنا ہے کہ ایران کی ٹیم ایسے میں مکسیکو میں مقیم ہے جبکہ اسے پہلے طے شدہ شیڈول کے مطابق امریکی ریاست ایریزونا میں قیام کرنا تھا۔ ایرانی ٹیم گروپ مرحلے میں تینوں میچ امریکہ میں کھیلے گی جن میں نیوزی لینڈ اور بیلجیئم کے خلاف لاس اینجیلیس جبکہ مصر کے خلاف سیئیٹل میں میچ طے ہیں

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ایران فٹبال ورلڈ کپ امریکہ وزا مکسیکو

 

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