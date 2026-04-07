ایران جنگ: ترکی کی محتاط پالیسی، خطرے اور مواقع

ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں، ترکی نے ایک محتاط اور متوازن پالیسی اپنائی ہے۔ اس رپورٹ میں ترکی کی حکمت عملی، اس کے پیچھے موجود وجوہات، خطرات، مواقع اور عوامی رائے کا جائزہ لیا گیا ہے۔
ایران جنگ ، بیلسٹک میزائل حملے اور ترکی کی حکمت عملی جس کے پیچھے اسرائیل ی اثرورسوخ بڑھنے کا خدشہ بھی چھپا ہوا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے نتیجے میں ترکی نے محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ ترک حکومت نے براہ راست کسی فریق کو مورد الزام ٹھہرائے بغیر، تنازع کے ممکنہ اثرات سے خبردار کیا ہے۔ ترکی نے ہمیشہ ثالثی کی پیشکش کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ سے الگ رہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ترکی اس تنازع میں نہیں پھنسے گا اور ہمسائیگی کے اصولوں پر کاربند رہے
گا۔ انقرہ نے ایران اور امریکہ دونوں سے رابطے برقرار رکھے ہیں، لیکن امن سفارتکاری کی تفصیلات کم ہی فراہم کی ہیں۔ ترک میڈیا میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ترکی کو اس بحران سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔\ترکی کی اس حکمت عملی کی بنیادی وجہ اس کے اپنے سکیورٹی خدشات ہیں۔ ترکی کی ایران کے ساتھ طویل سرحد ہے اور ممکنہ مہاجرین کی آمد کا خدشہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس تنازع کے نتیجے میں اسرائیل کا اثرورسوخ خطے میں بڑھ سکتا ہے، جو ترکی کے لیے ایک تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ صدر اردوان نے اسرائیل کو تنازع کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے، لیکن امریکہ پر براہ راست تنقید کرنے سے گریز کیا ہے۔ ترک حکومت کے قریبی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے۔ تاہم، حالیہ دنوں میں ترک میڈیا میں صدر ٹرمپ پر تنقید میں اضافہ ہوا ہے۔ ترکی اور امریکہ کے تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ ترکی امریکہ سے روسی ایس-400 دفاعی نظام کی خریداری پر عائد پابندیوں کو ہٹانے اور ایف-35 لڑاکا طیارے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔\ترکی میں زیادہ تر تجزیہ کار حکومت کی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ حکومت کو دونوں فریقوں سے رابطے قائم رکھتے ہوئے تنازع سے الگ رہنا چاہیے۔ عوامی رائے بھی حکومت کی اس محتاط حکمت عملی کے حق میں ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق، 68 فیصد ترک شہریوں کا خیال ہے کہ ترکی کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ، ترکی خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جن میں امریکہ، مصر، پاکستان، چین اور روس شامل ہیں۔ ترکی کی خارجہ پالیسی کا مقصد سٹریٹجک خود مختاری اور سفارتکاری کو قائم رکھنا ہے۔ ترکی اس نازک صورتحال میں اپنے قومی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے
ترکی ایران امریکہ جنگ خارجہ پالیسی اسرائیل اردوان