ایرانی وزیر خارجہ پاکستان اور روس کے لیے روانہ

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقیچی عمان کے دورے کے بعد پاکستان واپس جائیں گے اور وہاں سے روس کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ دورہ علاقائی تناؤ کم کرنے اور سفارتی مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
تہران: ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقیچی عمان کے دورے کی تکمیل کے بعد پاکستان واپس متوقع ہیں۔ یہ اطلاع ایران ی سرکاری میڈیا نے دی۔ اسلامی جمہوریہ خبر رساں ادارے کے مطابق عراقیچی ماسکو کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اسلام آباد جائیں گے۔ ان کا پاکستان سے پہلے روانہ ہونا اسی دن ہوا تھا، لیکن سفارتی رابطے جلد ہی بحال ہو جائیں گے۔ ان کے وفد کا حصہ پہلے ہی تہران پہنچ چکا ہے تاکہ سینئر قیادت سے مشورے کیے جا سکیں اور جاری تنازعے کو ختم کرنے سے متعلق اہم معاملات پر رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ وہ اسلام آباد واپسی پر عراقیچی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ دریں اثنا، ایران ی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے تصدیق کی ہے کہ ایک ایران ی وفد عمان کے دورے پر گیا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے وسیع بحران کے آغاز کے بعد پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران نے پورے خطے کو متاثر کیا ہے۔ بغائی نے زور دیا کہ ایران خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دینا جاری رکھے گا، اور اعتماد سازی اور تعمیری تعاون کو فروغ دینے کے لیے اپنی وابستگی پر زور دیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ تہران اور مسقط کے درمیان تعلقات ایران کی پڑوسی ممالک کے ساتھ باہمی احترام اور فائدہ مند تعلقات برقرار رکھنے کی وسیع تر پالیسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دورہ علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی ایران کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے تمام فریقوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ عراقیچی کا یہ دورہ ایک اہم وقت پر ہو رہا ہے، جب علاقائی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تنازعے نے خطے میں عدم استحکام پیدا کر دیا ہے۔ ایران اس صورتحال کو حل کرنے اور امن و سلامتی کو بحال کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرنے کا خواہشمند ہے۔ عمان کے ساتھ ایران کے دوستانہ تعلقات اس کوشش میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ عمان ہمیشہ سے ہی خطے میں ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے اور اس کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اس دورے کے دوران عراقیچی اور بغائی کے مذاکرات میں علاقائی صورتحال، تنازعے کے حل کے طریقے اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ دورہ ایران کی سفارتی کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے اور اس سے خطے میں امن و سلامتی کے قیام میں مدد ملنے کی امید ہے۔ ایران کا یہ عزم ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے اور خطے میں تعاون کو فروغ دے۔ یہ پالیسی ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس سے خطے میں استحکام اور خوشحالی کو فروغ ملنے کی امید ہے۔ ایران کا یہ بھی ماننا ہے کہ تمام مسائل کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ اس دورے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ایران کی جانب سے علاقائی مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی اور عزم کا اظہار ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ تمام فریقین مذاکرات کی میز پر آ کر اپنے اختلافات کو دور کریں۔ ایران کا یہ بھی موقف ہے کہ خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ ایران کا یہ عزم ہے کہ وہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ یہ دورہ اس عزم کا عملی مظہر ہے۔ ایران کا یہ بھی ماننا ہے کہ خطے کے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے مشترکہ چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ ایران کا یہ بھی عزم ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اقتصادی تعاون کو فروغ دے تاکہ خطے میں خوشحالی کو فروغ مل سکے۔ یہ دورہ ایران کی خارجہ پالیسی کے ایک اہم حصے کی نمائندگی کرتا ہے اور اس سے خطے میں مثبت تبدیلیوں کی امید ہے۔ ایران کا یہ بھی ماننا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے تمام فریقوں کو مل کر کام کرنا چاہیے.
