ایران نے امن اور انٹرنیٹ کھولنے کے اقدامات کیے

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے قطر کے امیر سے گفتگو میں جنگ کے خاتمے کے لیے باوقار فریم ورک پر آمادگی ظاہر کی اور انٹرنیٹ بندش ختم کرنے کا حکم دیا۔
تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے قطر کے امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی جس میں انہوں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران کی تیاری کا اعادہ کیا۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران ہمیشہ سفارتی اصولوں اور بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرتا آیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ دوسرا فریق بھی اپنے قول و فعل سے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران ایک باوقار فریم ورک کے حصول کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں قطر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ صدر پزشکیان نے قطر ی امیر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے امن کی کوششوں میں دوحہ کے کردار کو مضبوط کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں استحکام کے لیے واضح راستہ فراہم کرنے کے لیے دستاویزات اور متون کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ دوسری طرف ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بین الاقوامی انٹرنیٹ رسائی دوبارہ کھولنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ اقدام تقریباً 90 روزہ انٹرنیٹ بندش کے بعد س امن ے آیا ہے جو امریکا اور اسرائیل کے خلاف جاری تنازع کے دوران نافذ کی گئی تھی۔ ایران ی سرکاری میڈیا کے مطابق اس حکم کے تحت عوام کو عالمی ویب تک رسائی حاصل ہو سکے گی۔ انٹرنیٹ نگرانی کے ادارے نیٹ بلاکس کے مطابق پیر کے روز تک بیشتر ایران ی شہری 87 دنوں سے عالمی ویب تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے تھے جبکہ صرف چند افراد ہی مہنگے اور جدید وی پی اینز تک رسائی رکھتے تھے جو ان پابندیوں کو عبور کر سکتے ہیں۔ حکام نے ابتدا میں 8 جنوری سے ملک گیر حکومت مخالف مظاہروں کے ردعمل میں انٹرنیٹ بندش نافذ کی تھی بعد ازاں فروری میں رابطے بتدریج معمول پر آنے لگے تاہم 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد ایک نئی بندش نافذ کر دی گئی۔ صدر پزشکیان کے حکم سے ایران ی شہریوں کو بین الاقوامی خبروں اور معلومات تک رسائی ملے گی اور وہ دنیا بھر کے لوگوں سے رابطہ کر سکیں گے۔ اس اقدام کو انٹرنیٹ کی آزادی کی طرف ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کیا یہ کھلی رسائی مستقل ہوگی یا عارضی طور پر ہے۔ ایران ی حکام نے اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قدم ایران میں سیاسی اور سماجی صورتحال کو متاثر کر سکتا ہے اور عوام کو حکومت کے بارے میں مختلف نقطہ نظر تک رسائی دے گا۔ اس کے علاوہ صدر پزشکیان کی قطر کے امیر سے گفتگو خطے میں امن کی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسئلہ فلسطین اور خطے کے دیگر بحرانوں کے حل کے لیے سفارت کاری اور مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اس ملاقات سے امید ہے کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی.
