ایران کو امریکا سے بہت اچھی ڈیل مل گئی: تجزیہ کار

تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کو شدید رویوں کے باوجود امریکا سے ایک بہت اچھا معاہدہ ملا ہے، جس کے تحت ایران ممکنہ طور پر اسے توڑے گا نہیں۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کو اپنے شدید رویوں کے باوجود امریکا سے ایک بہت اچھی ڈیل مل گئی ہے۔ سائمن مایال نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں کئی دہائیوں سے ایران کے انتہائی نامناسب طرز عمل کے باوجود اسے ایک بہت اچھا معاہدہ ملا ہے۔ فوجی تجزیہ کار کے مطابق اگرچہ ایران کی نئی قیادت نسبتاً کم عمر اور زیادہ سخت گیر ہے، تاہم اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ امریکا کے ساتھ عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کرے اور دوبارہ جنگ کی طرف لوٹے۔ انھوں نے کہا کہ ایران کے خلاف مہم کے آغاز پر ہم میں سے اکثر لوگوں نے جتنی توقع کی تھی، ایران کو اس سے کہیں زیادہ حاصل ہوا ہے۔ سائمن مایال کے مطابق، آئندہ 60 روزہ مذاکرات کے دوران مسائل پیدا ہونے کی کافی گنجائش موجود ہے، لیکن ایران کے امریکا کے ساتھ معاہدہ توڑنے کا امکان کم ہے کیونکہ وہ دوبارہ تنازع میں واپس جانے کا خواہش مند نہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ ایک حد تک نظام میں تبدیلی آ چکی ہے، کم از کم اس لحاظ سے کہ اب ملک کو انفرادی طور پر چلانے والے لوگ بدل گئے ہیں اور قیادت کی ایک نئی سطح سامنے آئی ہے، لہٰذا نئی نسل شاید زیادہ سخت گیر ہو۔ مایال نے کہا کہ اسرائیلیوں اور بالخصوص امریکیوں کی فوجی کارروائیوں سے بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے، اس لیے اب ہم ایک مختلف صورت حال میں ہیں۔ اس معاہدے کو ایران کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایران نے سخت گیر مؤقف کے باوجود امریکا سے بہتر شرائط حاصل کر لی ہیں۔ مستقبل قریب میں ہونے والے مذاکرات میں اگرچہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ایران کے دوبارہ جنگی راستے پر جانے کے امکانات کم ہیں۔ اس طرح یہ معاہدہ خطے میں ایک نیا توازن پیدا کر سکتا ہے، جس سے تمام فریقین کو فائدہ ہوگا.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کو اپنے شدید رویوں کے باوجود امریکا سے ایک بہت اچھی ڈیل مل گئی ہے۔ سائمن مایال نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں کئی دہائیوں سے ایران کے انتہائی نامناسب طرز عمل کے باوجود اسے ایک بہت اچھا معاہدہ ملا ہے۔ فوجی تجزیہ کار کے مطابق اگرچہ ایران کی نئی قیادت نسبتاً کم عمر اور زیادہ سخت گیر ہے، تاہم اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ امریکا کے ساتھ عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کرے اور دوبارہ جنگ کی طرف لوٹے۔ انھوں نے کہا کہ ایران کے خلاف مہم کے آغاز پر ہم میں سے اکثر لوگوں نے جتنی توقع کی تھی، ایران کو اس سے کہیں زیادہ حاصل ہوا ہے۔ سائمن مایال کے مطابق، آئندہ 60 روزہ مذاکرات کے دوران مسائل پیدا ہونے کی کافی گنجائش موجود ہے، لیکن ایران کے امریکا کے ساتھ معاہدہ توڑنے کا امکان کم ہے کیونکہ وہ دوبارہ تنازع میں واپس جانے کا خواہش مند نہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ ایک حد تک نظام میں تبدیلی آ چکی ہے، کم از کم اس لحاظ سے کہ اب ملک کو انفرادی طور پر چلانے والے لوگ بدل گئے ہیں اور قیادت کی ایک نئی سطح سامنے آئی ہے، لہٰذا نئی نسل شاید زیادہ سخت گیر ہو۔ مایال نے کہا کہ اسرائیلیوں اور بالخصوص امریکیوں کی فوجی کارروائیوں سے بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے، اس لیے اب ہم ایک مختلف صورت حال میں ہیں۔ اس معاہدے کو ایران کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایران نے سخت گیر مؤقف کے باوجود امریکا سے بہتر شرائط حاصل کر لی ہیں۔ مستقبل قریب میں ہونے والے مذاکرات میں اگرچہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ایران کے دوبارہ جنگی راستے پر جانے کے امکانات کم ہیں۔ اس طرح یہ معاہدہ خطے میں ایک نیا توازن پیدا کر سکتا ہے، جس سے تمام فریقین کو فائدہ ہوگا
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