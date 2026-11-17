ایران کی غیر جانبدار اہمیت کا نیا رد عمل برآمدات
ایران نے آئی اے ایے کو ایٹمی مراکز کی سہولتوں کا دورہ کرنے سے منع کیا ہے۔
ایران کے نائب وزیر خارجہ کازم غریب آبادی نے اعلان کیا ہے کہ وسطی مشرق میں جاری جنگ کے خاتمے اور امریکی اتحادیوں کے مطالبات کی تکمیل تک ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کی ٹیموں کو تباہ شدہ ایٹمی مراکز تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ اس واضح اور سخت موقف کا اظہار اتوار کی شام کو ایک ٹی وی انٹرویو میں کیا گیا، جس میں ایران کی جانب سے نگرانی کے عمل کو مکمل طور پر معطل کرنے کی پالیسی کو دوبارہ واضح کیا گیا۔
نظریات اور معطلی کی وضاحت
غریب آبادی نے بتایا کہ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کی جانب سے تباہ شدہ مقامات کا معائنہ کرنے کے مطالبات کا مقصد امریکی ہتھیاروں کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران کی شرائط پوری نہیں ہوں گی جب تک کہ خطے میں دائمی امن قائم نہ ہو جائے اور امریکہ اپنی پابندیوں کو ختم نہ کرے۔ یہ بیانات ان دنوں سامنے آئے ہیں جب بین الاقوامی ایٹمی ادارے نے ایران سے بارہ ماہ سے معطل معائنوں کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا کہا تھا۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
تباہ شدہ مراکز کی تفصیلات
یہ مراکز اکتوبر میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کی نذر ہوئے تھے، جن میں نطنت، فردوز اور اصفہان کے ایٹمی مقامات شامل ہیں۔ جنوری سے اگست تک جاری رہنے والے بارہ دنوں کی جنگ کے دوران ایٹمی مراکز کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس کے بعد سے ایٹمی نگرانی ٹیموں کو ان مراکز تک رسائی نہیں دی گئی، حالانکہ ستمبر میں بوشہر کی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا دورہ کیا گیا تھا۔
مقامی اور بین الاقوامی ردعمل
امریکی فوج نے رواں مہینے میں ایٹمی پروگرام کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والوں کے لیے بیس ملین ڈالر کا انعام اعلان کیا تھا، جسے ایران نے مسترد کیا۔ اس بات کا بھی اشارہ موجود ہے کہ امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں میں ایران کے سربراہ بھی مارے گئے تھے۔ ایران نے اپنے موقف کو واضح کیا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں اور جمدہ ہولڈنگز کو آزاد کرنے کے بغیر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کو تیار نہیں ہے۔
اقتصادی اثرات اور آنے والے اقدامات
ایران کا موقف یہ ہے کہ خطے میں امن کے بغیر ایٹمی معائنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی ایٹمی ادارے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ایران کی پوزیشن میں کوئی نرمی نہیں آئی ہے۔ اس صورتحال میں خطے میں کشیدگی کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں اور عالمی سطح پر ایٹمی توانائی کے مستقبل کو لے کر بحث گرم ہو گئی ہے۔
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