ایران کا دو روزہ امن تجویز، امریکہ کو سخت وارننگ
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واشنگٹن کو دو روزہ امن تجویز قبول کرنے کا مطالبہ کیا اور امریکہ کی جانب سے فوجی حملے کی صورت میں سخت جوابی کارروائی کا اعلان کیا۔
ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ ایران کی جانب سے پیش کردہ دو روزہ جنگ بندی کی تجویز اب بھی حاضرج ہے اور اس پر عملدرآمد کے لیے ایران کا موقف برقرار ہے۔ انہوں نے گزشتہ اتوار کی تاریخ میں اپنے بیان میں واضح کیا کہ اگر امریکی انتظامیہ نے ایران کی شرائط کو منظور کر لیا تو خطے میں پرامن صورتحال دیکھی جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ نے واشنگٹن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی عوام نے اپنا فیصلہ سنہ 2026 کے وسطی انتخابات کے ذریعے کر لیا ہے اور اب وقت وہی ہے جب امریکی سفید گھر کو اپنا ردعمل دینا چاہیے۔
ایران کی دو روزہ جنگ بندی کی تفصیلات
عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (مربع) پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ایران کی دو روزہ تجویز اب بھی میز پر موجود ہے اور اسے عملی شکل دینے کے لیے واشنگٹن کو تمام شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس تجویز کا بنیادی مقصد تمام محاذوں پر جنگ کا فوری اختتام یقینی بنانا ہے۔ عراقچی نے مزید کہا کہ اگر امریکہ ایران کی پیش کردہ شرائط کو منظور کرتا ہے تو نتائج فوری طور پر سامنے آئیں گے اور تناؤ میں کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تجویز نہ صرف ایک سفارتی اقدام ہے بلکہ خطے میں پائیدار امن کی ضمانت بھی فراہم کرتی ہے۔Also readڈیموکریٹس نے پانچ ریپبلکن ریاستوں میں ایٹرنی جنرل کے عہدے جیتے
سفارتی ذرائع اور ثالثی کے حوالے سے بیانات
اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسمعیل باغئی نے بھی تصدیق کی تھی کہ ایران نے سنہ 2026 کے ستمبر میں پیش کی گئی سات مرحلوں والی سفارتی تجویز کو اب مختصر کر کے دو روزہ فریم ورک میں ڈھال دیا گیا ہے۔ باغئی نے بتایا کہ یہ نیا فریم ورک براہ راست اور بالواسطہ مذاکرات کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے جسے تیزی سے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب قطر، جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، نے جمعہ کی شام کو افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی بات چیت میں کوئی ناکامی نہیں آئی ہے۔ قطر نے وضاحت کی کہ مذاکرات جاری ہیں اور دونوں فریقین باہمی ہم آہنگی کی کوشش کر رہے ہیں۔
فوجی جواب اور خطے کی سیکیورٹی پر اثرات
ایرانی وزیر خارجہ نے واشنگٹن کو ایک شدید انتباہ بھی جاری کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا انتخاب کرتا ہے تو ایران کے فوجی دستے اسے جہنم بنا کر رکھ دیں گے۔ عراقچی نے واضح لہجے میں کہا کہ ایران کی فوج کسی بھی قسم کے حملے کا سخت اور موثر جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اپنی سرحدوں اور قومی سالمیت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کے اقدام کو پسندیدہ سمجھے گا۔ اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران فوجی دباؤ کو سفارتی مذاکرات کے متبادل کے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔
عراق میں سرحدی انتظامات اور مستقبل کے مراحل
اس تنازعے کے دوران امریکہ نے عراق سے درخواست کی ہے کہ وہ ایران کی سرحدوں پر موجود زیادہ تر چیک پوسٹس کو بند کر دیا جائے، جس کی تصدیق عراق کے وزیر خارجہ نے کی ہے۔ یہ اقدام خطے میں تجارتی اور انسانی نقل و حمل پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ عراق کی جانب سے سرحدی گزر گاہوں کو بند کرنے کا فیصلہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے کشیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس صورت حال میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ واشنگٹن ایران کی دو روزہ تجویز پر کیا ردعمل دیتا ہے اور کیا یہ اقدامات خطے کے لیے فوجی تصادم کا باعث بنیں گے۔
اسپین اور دیگر ملکی خبریں جاری رہتی ہیں اور صورتحال سے آگاہ رہنا ضروری ہے۔ ایران کی جانب سے پیش کی گئی اس نئی سفارتی حکمت عملی کو بین الاقوامی برادری گہری نینظر سے دیکھ رہی ہے۔ اگر امریکہ ایران کی شرائط کو منظور کر لیتا ہے تو خطے میں تناؤ میں کمی آ سکتی ہے۔ تاہم اگر فوجی حملے کا خطرہ برقرار رہا تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے اگلے چند دن انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔
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