ایران نے کویت میں قائم امریکی ایئربیس پر بیلسٹک میزائل حملہ کیا ہے، جس سے کم از کم 5 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
کھیلوں کی دنیا میں پہلی بار کتے کو ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری ہوا، جس سے ان کے لیے کھیلوں میں حصہ لینے کا راستہ کھل گیا ہے۔ ایران کے کویت میں امریکی ایئربیس پر بیلسٹک میزائل حملے میں 5 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا گروپ بلوم برگ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے کویت میں قائم امریکی ایئربیس پر ایک اور بڑا بیلسٹک میزائل حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں امریکا کے 2 جدید ترین ایم کیو 9 ڈرون کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بلوم برگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے کویت میں موجود امریکی تنصیبات پر اپنے خطرناک ترین 'فتح' نامی ہائپر سونک/ بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے۔ اس حملے میں صرف جانی نقصان ہی نہیں ہوا بلکہ امریکا کے 2 انتہائی مہنگے اور جدید ترین ایم کیو 9 ریپر ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی فضائیہ کے لیے یہ ایک بڑا دفاعی دھچکا ہے.
