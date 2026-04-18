ایران کے حوالے سے 'اچھی خبر' اور 'حیران کن' پیشرفت کا امکان: ڈونلڈ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے حوالے سے 'اچھی خبر' ہے اور انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ جلد ہی 'کچھ حیران کن' ہو سکتا ہے، بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوتا ہے تو ایران کی بندرگاہوں پر امریکی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کل کچھ ہونے والا ہے، میرے خیال میں یہ ایک بہت مثبت پیشرفت ہوگی۔ شاید کوئی حیرت انگیز خبر آئے۔
رائٹرز کے مطابق، امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایک 'بہت اہم اور ذہین شخصیت' وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے والی ہے، اور اگلے روز صبح ایک بڑی پریس کانفرنس ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ یہ تقریب براہ راست اس معاملے سے متعلق نہیں ہے، تاہم اس میں اس مسئلے پر سوالات پوچھے جانے کا امکان ہے۔
ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کامیابی سے جاری ہے، اور کہا کہ ایران کے ساتھ کئی مسائل پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے، جبکہ ایرانی قیادت گھریلو سامعین کے لیے ایک مختلف بیانیہ پیش کر رہی ہے۔
انہوں نے دہرایا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور کہا کہ مذاکرات ان کے نمائندوں کے ذریعے جاری ہیں، جبکہ حتمی فیصلہ ان کے پاس ہے۔
امریکی صدر نے یہ بھی تجویز دی کہ اگر کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو جوہری مواد کو ایران سے امریکہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر، انہوں نے جوہری سے متعلقہ مواد کو محفوظ بنانے کے لیے سخت اقدامات کی وارننگ دی۔
انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی میں توسیع جاری نہیں رکھی جا سکتی، لیکن پابندیاں اور رکاوٹیں برقرار رہیں گی۔
ٹرمپ نے علاقائی امور پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ لبنان کو مستحکم کرنے میں مدد کرے گا، جو طویل عرصے سے عدم استحکام کا شکار ہے۔ انہوں نے اسرائیلی قیادت کے ساتھ اختلافات کا اعتراف کیا لیکن بینجمن نیتن یاہو کو ایک قابل اعتماد شراکت دار قرار دیا۔
