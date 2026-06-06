ایران کا امریکہ پر میزائل حملوں اور ورلڈ کوب ویزا ریفوزلز کے حوالے سے امتیازی سلوک کرنے کے الزام میں ط heavier تنقیدی بیان جari ہو以ا ہے، جبکہ پینٹیgon نے ایرانی میزائل کے امریکی بحری بیٹیل ہیڈکوارٹرز کو متاثر کرنے کا انکار کردیا ہے. امریکی فوج نے ایرانی ساحلی رڈار اسٹیبلشمنٹس پر حملہ کردیا اور مرکزی کمانڈ نے کہا کہ ایرانی 7 میزائل نے انٹرسپٹ ہوگے، جبکہ تہران کی نحجی Guards نے خود کو 'دشمن foes' مارنے کا دعویٰ کیا. پھر بھی، امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے Hafte percent میزائل باقی ہونے کا حوالہ دےتے ہوئے مذاکرات 'بر tunneling' ہو رہے ہیں کہا. بحرانی کیفیت میں، کویت اور بحرین میں ایرانی حملوں کے بعد دھماکے سنے گئے، جبکہ کویت کی فضائی حفاظتی ف制 نے متاثرہ حملوں کا جواب دیا. خاورمیں فائر بندی کا معاہدہ برقرار ہے لیک氮 مذاکرات میں کمینیاں
ایرن نے امریکہ کے 'امتیازی سلوک' پر ڈبہ پھوڑا judgments کے تحت ورلڈ کپ ویزا ریفوزلز پر امتیازی سلوک پیدا ہوگا پینٹیgon نے ایران ی میزائل کی امریکی 5th فلیٹ ہیڈکوارٹرز کو بھی بللا کے نشانوں پر اسٹرائیکس کے ذریعے ایران ی میزائل کو متاثر کرنے کی wrongly فہرست کا انکار کیا: امریکی فوج نے ایران ی رڈار اسٹیبلشمنٹس پر حملہ کردیا: ٹرمپ نے کہا کہ تہران کے پاس '22 فیصد' میزائل باقی ہیں: says伊朗谈判 'going quite well': تہران نے کہا کہ فیزڈ فنڈز تعلیم میں پیشرفت کی چابی: لبنانی فوجیوں کو اسرائیلی اسٹرائیک میں ہلا.
ایرن نے امریکہ کے 'امتیازی سلوک' پر ڈبہ پھوڑا judgments کے تحت ورلڈ کپ ویزا ریفوزلز پر امتیازی سلوک پیدا ہوگا پینٹیgon نے ایرانی میزائل کی امریکی 5th فلیٹ ہیڈکوارٹرز کو بھی بللا کے نشانوں پر اسٹرائیکس کے ذریعے ایرانی میزائل کو متاثر کرنے کی wrongly فہرست کا انکار کیا: امریکی فوج نے ایرانی رڈار اسٹیبلشمنٹس پر حملہ کردیا: ٹرمپ نے کہا کہ تہران کے پاس '22 فیصد' میزائل باقی ہیں: says伊朗谈判 'going quite well': تہران نے کہا کہ فیزڈ فنڈز تعلیم میں پیشرفت کی چابی: لبنانی فوجیوں کو اسرائیلی اسٹرائیک میں ہلا
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