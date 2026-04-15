ایران سے مذاکرات کے لیے پاکستان واحد پل: وائٹ ہاؤس

وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے واضح کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مستقبل میں ہونے والے مذاکرات کی صورت میں اسلام آباد ہی میزبان ہو گا، کیونکہ پاکستان اس نازک معاملے میں واحد قابل اعتماد ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کی توسیع سے متعلق قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے مذاکرات کو تعمیری اور حوصلہ افزا قرار دیا۔
وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ رابطے اور مستقبل میں کسی بھی قسم کے مذاکرات کے لیے پاکستان کو ایک اہم اور واحد ثالث کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک پُرہجوم پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے تو ان کا مقام اسلام آباد ہی ہو گا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں تناؤ کی صورتحال برقرار ہے اور ایران کے جوہری پروگرام اور علاقائی اثر و رسوخ پر بین الاقوامی تشویش پائی جاتی ہے۔
ترجمان وائٹ ہاؤس نے ایران اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان ممکنہ جنگ بندی کے بارے میں پھیلنے والی خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکا کی جانب سے اس میں باضابطہ توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی گئی ہے۔ تاہم، انہوں نے اس امر کی تائید کی کہ امریکا ان مذاکرات میں بدستور اور بھرپور طریقے سے شریک ہے۔ کیرولین لیویٹ نے اب تک کی ہونے والی بات چیت کو تعمیری اور حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں فریقوں کی جانب سے مثبت ردعمل سامنے آیا ہے۔ جب ان سے ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے ممکنہ مقام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے پاکستان کے کردار کو سراہا اور کہا کہ پاکستان نے اس پورے عمل میں ایک نہایت بہترین ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس وقت بھی پاکستان ہی ایران کے ساتھ امریکا کے مذاکراتی عمل میں واحد ثالث کے طور پر موجود ہے، حالانکہ دنیا کے کئی دیگر ممالک نے بھی ثالث بننے کی پیشکش کی ہے۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ اس رابطے کو آسان اور مؤثر بنانے کے لیے پاکستان کے ذریعے آگے بڑھنا انتہائی اہم ہے۔
ایک اور سوال کے جواب میں، کیرولین لیویٹ نے زور دیا کہ صدر ٹرمپ کے مطالبات کو پورا کرنا ایران کے بہترین مفاد میں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی صدر کی جانب سے یہ مطالبات بالکل واضح انداز میں بیان کیے جا چکے ہیں اور ایران کے لیے ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا فائدہ مند ثابت ہو گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے فریقین کے درمیان براہ راست یا دو بدو مذاکرات کے امکان پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان امور پر بات چیت جاری ہے، لیکن جب تک باضابطہ اعلان نہیں ہو جاتا، کسی بھی حتمی نتیجے کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔
اس سے قبل، لبنان کی جانب سے 8 اپریل کے اسرائیلی حملوں پر سلامتی کونسل میں شکایت درج کرائی گئی تھی، جس نے خطے میں کشیدگی کی عکاسی کی۔ اس دوران، امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مالی طور پر کمزور ہو چکا ہے اور جنگ کی سکت نہیں رکھتا۔
