ایران کا دعویٰ: امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے 270 ارب ڈالرز کا نقصان

ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر حالیہ حملوں کے نتیجے میں ملک کو 270 ارب ڈالرز سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک سے بھی جنگی نقصانات کا ہرجانہ طلب کیا ہے۔
تہران سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حالیہ حملوں اور مبینہ کارروائیوں کے نتیجے میں ملک کو ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا ہے جو تقریباً 270 ارب ڈالرز تک پہنچتا ہے۔ یہ دعویٰ ایران ی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کیا ہے۔
فاطمہ مہاجرانی نے ایک بیان میں بتایا کہ یہ تخمینہ براہ راست اور بالواسطہ دونوں طرح کے نقصانات کو مدنظر رکھ کر لگایا گیا ہے، جس میں بنیادی ڈھانچے (انفراسٹرکچر)، معیشت اور دیگر اہم شعبوں پر پڑنے والے اثرات شامل ہیں۔ روسی خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے، ترجمان نے واضح کیا کہ اس نقصان میں براہ راست حملوں سے ہونے والے نقصانات کے علاوہ، معاشی سرگرمیوں میں خلل، غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی، اور ممکنہ طور پر طویل مدتی اقتصادی اثرات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران ان نقصانات کا ازالہ کرنے کا خواہاں ہے اور اس سلسلے میں سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے۔ جنگ سے پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ ایران کے لیے ایک انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
اس ضمن میں، فاطمہ مہاجرانی نے مزید بتایا کہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا ازالہ ایران کے لیے ایک اہم معاملہ ہے، جسے اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں بھی اٹھایا گیا۔ ان کے مطابق، ہرجانے کا مطالبہ ایران کی جانب سے پیش کی گئی 10 نکاتی شرائط میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں خلیجی ممالک، جن میں قطر، سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات، اور کویت شامل ہیں، سے جنگی نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
ایران کا یہ مؤقف خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس اقدام سے خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، خصوصاً اگر اس مطالبے کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس سے مذاکراتی عمل پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران کی جانب سے اس طرح کے مطالبات پیش کرنا فریقین کے درمیان اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔
اس کے علاوہ، خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے بہت زیادہ خواہش مند ہے اور اس سلسلے میں کوششیں کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق، ایرانی حکام نے اس ضمن میں مختلف ممالک کے حکام سے رابطے بھی کیے ہیں۔ تاہم، ایران کے ان مطالبات اور مذاکرات کی خواہش کے درمیان ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ اگرچہ ایران مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بڑے نقصانات کا الزام لگا رہا ہے اور ہرجانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ صورتحال مذاکرات کے عمل کو پیچیدہ بنا سکتی ہے اور اس میں پیش رفت کو مشکل بنا سکتی ہے۔
دریں اثنا، اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان کی سرحد کے قریب 15 مستقل فوجی اڈے قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جو خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب خطے میں پہلے ہی تناؤ موجود ہے اور اس سے مستقبل میں مزید جھڑپوں اور تنازعات کا خدشہ ہے۔ مجموعی طور پر، یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔
