ایران نے امریکی ہیلی کاپٹ کو گرانے کے لئے ہلاک کیا

ایران کے نائب خارجہ وزیر نے دعویٰ کو مسترد کردیا کہ وہ امریکی ہیلی کاپٹ کو عمدہ طور پر گرانے کے لئے ہلاک کیا، ان کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹ کو عمدہ طور پر نہیں نشانہ بنایا گیا تھا۔
ایران نے دعویٰ کو مسترد کردیا کہ وہ امریکی ہیلی کاپٹ کو عمدہ طور پر گرانے کے لئے ہلاک کیا، ان کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹ کو عمدہ طور پر نہیں نشانہ بنایا گیا تھا، 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل نے وڈیوڈی میں کہا۔ اس وقت علاقے میں heightened تناؤ کے دوران، ایران کے نائب خارجہ وزیر نے کہا کہ ہیلی کاپٹ کے ساتھ ایرانی ڈرون کا ٹکراؤ ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کا کوئی عمدہ منصوبہ نہیں تھا اور اس صورتحال کو متاثر کرنے کے نتیجے میں ایک ناخواستہ نتیجہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات heightened تناؤ کے دورانیے میں بھی ناخواستہ طور پر ہو سکتے ہیں، انہوں نے تاکید کی کہ ٹکراؤ ایرانی فوج کی جانب سے کوئی منصوبہ کار کارروائی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ، اسلامی انقلابی گارڈز کورس نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ وہ امریکی ڈرون کے خلاف حملہ کیا تھا، جو بحرین میں امریکی پانچویں فلیٹ پر مشتمل تھا۔ اس حملے کا مقصد امریکی ہلکے ہاتھوں حملہ کرنے کے بعد کیوں کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ روس کے میڈیا کے مطابق، امریکی MQ-9 ڈرون کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم، اس واقعے کی کوئی مستقل تصدیق نہیں ہوئی.
ایران نے دعویٰ کو مسترد کردیا کہ وہ امریکی ہیلی کاپٹ کو عمدہ طور پر گرانے کے لئے ہلاک کیا، ان کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹ کو عمدہ طور پر نہیں نشانہ بنایا گیا تھا، 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل نے وڈیوڈی میں کہا۔ اس وقت علاقے میں heightened تناؤ کے دوران، ایران کے نائب خارجہ وزیر نے کہا کہ ہیلی کاپٹ کے ساتھ ایرانی ڈرون کا ٹکراؤ ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کا کوئی عمدہ منصوبہ نہیں تھا اور اس صورتحال کو متاثر کرنے کے نتیجے میں ایک ناخواستہ نتیجہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات heightened تناؤ کے دورانیے میں بھی ناخواستہ طور پر ہو سکتے ہیں، انہوں نے تاکید کی کہ ٹکراؤ ایرانی فوج کی جانب سے کوئی منصوبہ کار کارروائی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ، اسلامی انقلابی گارڈز کورس نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ وہ امریکی ڈرون کے خلاف حملہ کیا تھا، جو بحرین میں امریکی پانچویں فلیٹ پر مشتمل تھا۔ اس حملے کا مقصد امریکی ہلکے ہاتھوں حملہ کرنے کے بعد کیوں کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ روس کے میڈیا کے مطابق، امریکی MQ-9 ڈرون کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم، اس واقعے کی کوئی مستقل تصدیق نہیں ہوئی
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