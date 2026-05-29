ایران نے ارم_ZONE میں نئے فضائی دفاعی نظام 'آرش' کا اعلان، ڈرونز گرانے میں کامیابی

تہران (29 مئی 2026): ایران نے نیا فضائی دفاعی نظام متعارف کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کے قریب ڈرونز گرانے کیلیے نیا ڈیفنس سسٹم استعمال کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے نیا فضائی دفاعی نظام متعارف کرنے کا دعویٰ کر دےیا ہے۔ ایران اس نئے ڈیفنس سسٹم کا استعمال کر کے آبنائے ہرمز کے قریب دشمن کے ڈرونز گرائے گا۔ رپورٹ کے مطابق نئے ڈیفنس سسٹم آرش کمان گیر کے ذریعے جدید ترین امریکی ایم کیو نائن ریپر ڈرون مار گرانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ نئے فضائی دفاعی نظام کا نام فارسی اساطیری ہیرو ''آرش'' کے نام پر رکھا گیا ہے۔ایرانی میڈیا کے مطابق نیا ایئر ڈیفنس سسٹم روایتی ریڈار کے بجائے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور خفیہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ نئے میزائل سسٹم کا استعمال سرحدوں کے قریب دشمن طیاروں کیلیے واضح پیغام ہے۔ دوسری جانب مغربی دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کا نیا نظام کم لاگت، متحرک اور بغیر ریڈار کے کام کرنے والا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق روایتی ریڈار نیٹ ورک تباہ ہونے کے بعد ایران کا متحرک اور سستے میزائل سسٹمز پر زیادہ انحصار ہے۔ ایران کا نیا دفاعی نظام امریکا اور اسرائیل کو دور سے مہنگے ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔
