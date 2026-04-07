ایران پر امریکی حملوں کی دھمکی، تہران کا سخت ردعمل

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دھمکی دینے کے بعد، ایرانی فوج نے سخت ردعمل کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گی۔
ایران ی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے جانے والے 'غرورانہ بیانات اور بے بنیاد دھمکی وں' کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں امریکہ اور اسرائیل ی افواج کے خلاف آپریشنز میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتیں۔ واشنگٹن ( امریکہ ) (اے ایف پی) - منگل کو ایران کے لیے ایک ڈیڈلائن تھی، جس میں اسے معاہدے کو قبول کرنے یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول 'ملک کے اہم شہری انفراسٹرکچر کی مکمل تباہی' کا سامنا کرنے کا خدشہ تھا۔ ایران ی فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے 'غرورانہ بیانات اور بے بنیاد دھمکی وں' پر سخت
ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں امریکہ اور اسرائیلی افواج کے خلاف آپریشنز میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتیں۔ امریکہ-اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے پانچ ہفتوں کے بعد، امریکی رہنما نے مطالبہ کیا ہے کہ تہران منگل کو آدھی رات (GMT) تک آبنائے ہرمز کے تیل کے راستے کو بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولے، بصورت دیگر بمباری کے ایک نئے تباہ کن دور کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، 'ہمارے پاس ایک منصوبہ ہے... جہاں ایران کا ہر پل کل رات 12 بجے تک تباہ ہو جائے گا، جہاں ایران کا ہر پاور پلانٹ کاروبار سے باہر ہو جائے گا، جل رہا ہو گا، پھٹ رہا ہو گا اور دوبارہ کبھی استعمال نہیں ہو گا۔' انہوں نے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے کہ یہ اقدام جنگی جرم ہو گا۔ ٹرمپ نے کہا، 'میرا مطلب ہے کہ 12 بجے تک مکمل تباہی، اور یہ چار گھنٹے کی مدت میں ہو جائے گا - اگر ہم چاہیں گے۔' اس پریس کانفرنس میں انہوں نے گزشتہ ہفتے ایران میں مار گرائے گئے ایک امریکی ایف-15 لڑاکا طیارے کے دو عملے کے ارکان کو بچانے کا واقعہ بھی سنایا۔ اس دوران، ٹرمپ اور ایران دونوں نے کہا کہ بین الاقوامی ثالثوں کی جانب سے 45 دن کی جنگ بندی کی تجویز ابھی تک تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ منصوبہ، جس کے بارے میں امریکی میڈیا نے بتایا ہے کہ اس میں پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی کر رہے ہیں، 'ایک اہم تجویز' تھی، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ کافی اچھی نہیں ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے حکام کے حوالے سے بتایا کہ تہران نے بھی 'جنگ بندی کو مسترد کر دیا ہے اور تنازعے کے حتمی خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔' ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی کمانڈ نے ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے انہیں 'خوابوں کا سوداگر' قرار دیا اور کہا کہ 'امریکی اور صہیونی دشمنوں کے خلاف اسلام کے جنگجوؤں کے تباہ کن آپریشن' جاری رہیں گے۔ سفارتی محاذ پر، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل منگل کو آبنائے ہرمز کے لیے ایران کی دھمکیوں سے متعلق ایک کمزور قرارداد پر ووٹ دینے والی ہے، سفارتی ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا، اس سے قبل زیادہ مضبوط مسودوں کو ممکنہ ویٹو کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایران نے 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس اہم آبی گزرگاہ پر مؤثر ناکہ بندی عائد کر دی ہے، جس سے عالمی معیشت میں لہریں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایران کی ہرمز کی ورچوئل ناکہ بندی، جس سے دنیا کے تیل کا پانچواں حصہ عام طور پر بہتا ہے، نے تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور دنیا بھر کے ممالک کو اس کے اثرات کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پر مجبور کیا ہے۔ بحرین، جو خلیج کے دیگر تیل برآمد کرنے والے ممالک کی حمایت یافتہ ہے، نے دو ہفتے قبل ایک مسودہ قرارداد پر بات چیت شروع کی تھی جو کسی بھی ریاست کو آبنائے کو کھولنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کا واضح اقوام متحدہ کا مینڈیٹ دیتی۔ تاہم، متعدد ویٹو رکھنے والے مستقل اراکین کی جانب سے اعتراضات کی وجہ سے متن کو کمزور کر دیا گیا ہے اور اے ایف پی کی جانب سے دیکھے گئے تازہ ترین مسودے میں طاقت کے استعمال کی واضح طور پر اجازت نہیں دی گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں اہداف پر حملے جاری رکھے ہیں، اور تہران نے خطے میں میزائل اور ڈرون حملوں سے جواب دیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ منگل کو علی الصبح تہران اور قریبی کرج کے کچھ حصوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یمن کے حوثی باغیوں نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اپنے حامی ایران اور لبنان کی حزب اللہ کی حمایت کرتے ہوئے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں ایران کی اہم پیٹرو کیمیکل تنصیبات جن میں خلیج کے ساحل پر واقع اسالیہ، جو ملک کی سب سے بڑی ہے، اور وسطی ایران میں شیراز کے باہر ایک اور تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ اس نے تہران اور دیگر مقامات کے ہوائی اڈوں پر طیاروں اور ہیلی کاپٹروں سمیت ایرانی فضائیہ کے اہداف کو بھی نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلی جنس چیف ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے اتحادی خلیجی ممالک جنگ میں گھسیٹے گئے ہیں، کویت اور متحدہ عرب امارات نے پیر کو حملوں کی اطلاع دی ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے منگل کو ملک کے مشرق کی جانب داغے گئے سات بیلسٹک میزائلوں کو روک کر تباہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ ملبہ پاور کی تنصیبات کے ارد گرد گرا اور نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے پیر کو ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ ان کے انٹیلی جنس چیف مجید خادمی امریکی-اسرائیلی حملوں میں علی الصبح ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیل کی فوج نے یہ بھی کہا کہ اس نے اتوار کو پاسداران انقلاب کی قدس فورس کی خصوصی آپریشنز یونٹ کے کمانڈر اصغر باقری کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا، 'ہم اس تک پہنچ جائیں گے جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔' پاسداران انقلاب کی انٹیلی جنس آرگنائزیشن نے اپنے کمانڈروں کو ہلاک کرنے کے ذمہ داروں کے خلاف 'بڑے جوابی حملے' کا وعدہ کیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملے جاری رکھے ہیں، جہاں فوج اور طبی عملے نے پیر کو شمالی شہر حیفا میں ایک رہائشی عمارت سے چار لاشیں برآمد کیں جو میزائل سے نشانہ بنی تھی
