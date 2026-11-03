ایران کا اے آئی آر جی سی: دشمن کے خلاف حتمی جواب کے لیے تیار ہے
ایران کے ایف آئی آر جی سی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ دشمن کے خلاف حتمی جواب کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور کسی بھی جغرافیائی حدود سے آزاد رہتے ہوئے حملے کر سکتے ہیں۔
ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور (آئی آر جی سی) کے ترجمان حسین محبی نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ایران ی فورسز دشمن کے خلاف حتمی اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے پچھلی کبھی بھی اتنی تیار نہیں تھیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایران ی افواج نے اب تک کے عرصے میں ایک وسیع میدان ممانعت کی پہچان کر لی ہے جس کے ذریعے وہ دشمن کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں اور مکمل بازگشت (ڈیٹرنس) کی یقین دہانی کر سکتی ہیں۔
ایف آئی آر جی سی کی نئی حکمت عملی
حسین محبی نے اس بات کی طرف خصوصی توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خانینی کی ہدایات نے اس جنگ کے نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ خانینی نے سختی سے زور دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس جھگڑے یا جہاد میں کوئی بھی جغرافیائی حدود یا سرحدیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی دفاعی طاقت کو کسی بھی خاص علاقے تک محدود نہیں رکھا گیا ہے بلکہ وہ کہیں بھی اپنی طاقت کا اظہار کر سکتی ہے۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
اس کے علاوہ، آئی آر جی سی نے اب اب جدید دشمنی کے اہداف کی نشاندہی کرنے اور اضافی جغرافیائی علاقوں میں آپریشنوں کی منصوبہ بندی کو اپنا اہم ایجنڈا بنا لیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اپنی ہدایت میں سینئر مسلح افواج کے کمانڈرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی، چاہے وہ نوعیت کی ہو یا پیمانے کی، دشمن کی جانب سے آئے گئے کسی بھی خطرے کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔
جغرافیائی حدود کا ازالہ
یہ اہم تر ترقیات اور اعلانات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ایرانی قیادت اب کسی بھی قسم کی جغرافیائی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دفاعی اور حملہ آور انداز کار کو وسیع تر بنانا چاہتی ہے۔ سپریم لیڈر کی طرف سے دی گئی ہدایات کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی دشمنی حملہ یا دھمکی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے فوراً اور بھرپور جواب کا سامنا کرے۔
ایک خاص بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایرانی فوجی قیادت نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ وہ دشمن کے اہداف کو پہچاننے اور انہیں نئے علاقوں میں حملوں کی منصوبہ بندی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہی۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایرانی فوجی حکمت عملی میں ایک بڑا تبدیلی آئی ہے جس میں روایتی سرحدی دفاع سے ہٹ کر اب نیٹ ورک اور غیر محدود حدود والے حملوں کی تیاری کی جا رہی ہے۔
اب تک کے حملوں کا پس منظر
یہ سب کچھ اس بات کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے کہ ابھی حال ہی میں 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر تہران اور دیگر ایرانی شہروں پر حملے کیے تھے۔ ان حملوں کے فوری بعد سے ایرانی قیادت اور فوجی افسران کی جانب سے سخت موقف اپنایا گیا ہے اور اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ اس عمل کو نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان حملوں کے جواب میں ایسی کارروائی کرنے والے ہیں جو نہ صرف دشمن کو نقصان پہنچائے گی بلکہ آنے والے مستقبل میں کسی بھی نئے حملے کے امکان کو بھی کم کرے گی۔
آئی آر جی سی کے ترجمان حسین محبی نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ اب تک کی جنگ اور کشیدگی کا نیا دور شروع ہو چکا ہے، جس میں ایرانی دفاعی صلاحیتوں کو ایک نئے معیار پر پہنچایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر کی نگرانی اور رہنمائی میں فوجی افسران اب مکمل طور پر تیاری کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ وہ کسی بھی غیر متوقع واقعے کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔
اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت علاقائی اور عالمی سطح پر کشیدگی بہت زیادہ ہے اور ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات میں مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی دفاعی پالیسیوں کو سختی سے نافذ کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور آنے والے وقتوں میں مزید نئی حرکتیں سامنے آنے کا امکان ہے۔
ایران کے عوام اور عالمی برادری کے لیے یہ پیغام بھی اہم ہے کہ ایرانی حکومت اور اس کی مسلح افواج اپنے دفاعی حقوق کے لیے ہر ممکنہ اقدام کرنے کے پرعزم ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد نہ صرف موجودہ حملوں کا بدلہ لینا بلکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے غیر مجاز مداخلت یا حملے کو روکنا بھی ہے۔
حسین محبی نے اپنی بات کا اختتام اس یقین کے ساتھ کیا کہ ایرانی فوجی قوت اب اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی دشمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تیار ی صرف عددی یا ٹیکنالوجیکل نہیں بلکہ حکمت عملی اور عزم کی بھی ہے، جو کہ دشمن کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہے کہ ایران پر آنچ لانا کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں ہو گا۔
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