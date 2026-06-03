پیپیپی چیئرمٹین بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں público اجتماعats میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی انتخابات میں کامیابی کا یقین رکھتے ہیں، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز بڑھائیں گے، ہندوستان کے sindhu معاہدے کے خلاف تنقید کی اور شہباز شریف سے ڈیم سخت جلدی مکمل کرنے کا مطالبہ کیا۔
ایران کے حملے نے کویت کے ہوائی اڈے پر زخمی ہونے والوں کی تعداد 63 تک پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے اڑانointments متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ( پیپیپی ) کے چیئرمٹین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جون 7 کو ہونے والے انتخابات میں ان کی پارٹی کی Historic فلاح کا Zakaria کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا اطمینان ظاہر کیا کہ انتخابات کے بعد پیپیپی سے "جیل میں سرکاری وزیراعظم" منتخب ہوں گے جس سے پارٹی她那 مذکورہ علاقے میں عوامی خدمت کا سفر جاری رکھ سکے۔ گلگت بلتستان میں ایک بڑی عوامی瘦身 میں بلاول نے کہا کہ علاقے کے مختلف مقбир کلک اس شعبے میں انتہائی绢布 ہے۔ بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا کاہے کہ مقابلہ پارٹیاں انتخابات سے پہلے پریشان محسوس کر رہی ہیں جبکہ پیپیپی کے حامی پوری قوت کے ساتھ ذار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کی پریشانی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اس کی قیادت جیل میں ہے، سوا اس خیال کیا کہ دیگر سیاسی قوتوں کی پریشانی کا سبب کیا ہے۔ انہوں نت نک宝石ی کہ کچھ حristian علاقے میں کوئی مضبوط سیاسی موجودگي رکھتی ہیں بلکہ وسائل اور مالی اثرات کا استعمال کرتی ہیں، جسے وہ عوامی بیداری کے خلاف کامیابی نہیں ہوگی۔ پیپیپی کے چیئرمٹین نے اعلان کیا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام (بی آس پی) کے فنڈز آنے والے وفاقی بجٹ میں مزید بڑھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام غریب اور مستحق خاندانوں کی مزید رہائی کو یقینی بنانے اور ملک بھر میں سماجی تحفظ پروگراموں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں ہندوستان پر تنقید کی کہ وہ sindhu معاہدے کو سیاسی دباؤ کا ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو مضبوط ایٹمی طاقت قرار دیا جو اپنی قومی مفادوں اور خودمختاری کا تحفظ کر سکتی ہے۔ بلاول نے وزیراعظم شہباز شریف سے ڈیم سخت کرنے پر慕名 جلدbinding کرنے کا کہا اور 'شہباز سرعت' سے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے arrests کی crews کی وجہ سے سیاسی بےثباتی نے ڈیم کی تکمیل میں تاخیر پیدا کر دی تھی، اگر سابق حکومتیں بغیر کسی وقفے کے کام کرتیں تو یہ ڈیم پہلے ہی مکمل ہو چکا ہوتا۔ پیپیپی کے چیئرمٹین نے پارٹی کی قیادت کو قومی منصوبوں بشمول چائنہ- پاکستان اقتصادی راہداری ( CPEC ) جیسے бора منصوبوں کی ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اورنج لائن ٹرین جیسے معمار کے عظیم from ٹریکنامائیک اival Vision کی حصے تھے جو پیپیپی کی حکومتوں کے دوران شروع ہوئی تھیں۔ بلاول بھٹو نے دہرایا کہ پیپیپی 18th آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کے تحت گلگت بلتستان کے لوگوں کے آئینی اور جمہوری حقوق کے لیے لڑتی رہے گی.
ایران کے حملے نے کویت کے ہوائی اڈے پر زخمی ہونے والوں کی تعداد 63 تک پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے اڑانointments متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی (پیپیپی) کے چیئرمٹین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جون 7 کو ہونے والے انتخابات میں ان کی پارٹی کی Historic فلاح کا Zakaria کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا اطمینان ظاہر کیا کہ انتخابات کے بعد پیپیپی سے "جیل میں سرکاری وزیراعظم" منتخب ہوں گے جس سے پارٹی她那 مذکورہ علاقے میں عوامی خدمت کا سفر جاری رکھ سکے۔ گلگت بلتستان میں ایک بڑی عوامی瘦身 میں بلاول نے کہا کہ علاقے کے مختلف مقбир کلک اس شعبے میں انتہائی绢布 ہے۔ بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا کاہے کہ مقابلہ پارٹیاں انتخابات سے پہلے پریشان محسوس کر رہی ہیں جبکہ پیپیپی کے حامی پوری قوت کے ساتھ ذار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کی پریشانی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اس کی قیادت جیل میں ہے، سوا اس خیال کیا کہ دیگر سیاسی قوتوں کی پریشانی کا سبب کیا ہے۔ انہوں نت نک宝石ی کہ کچھ حristian علاقے میں کوئی مضبوط سیاسی موجودگي رکھتی ہیں بلکہ وسائل اور مالی اثرات کا استعمال کرتی ہیں، جسے وہ عوامی بیداری کے خلاف کامیابی نہیں ہوگی۔ پیپیپی کے چیئرمٹین نے اعلان کیا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام (بی آس پی) کے فنڈز آنے والے وفاقی بجٹ میں مزید بڑھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام غریب اور مستحق خاندانوں کی مزید رہائی کو یقینی بنانے اور ملک بھر میں سماجی تحفظ پروگراموں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں ہندوستان پر تنقید کی کہ وہ sindhu معاہدے کو سیاسی دباؤ کا ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو مضبوط ایٹمی طاقت قرار دیا جو اپنی قومی مفادوں اور خودمختاری کا تحفظ کر سکتی ہے۔ بلاول نے وزیراعظم شہباز شریف سے ڈیم سخت کرنے پر慕名 جلدbinding کرنے کا کہا اور 'شہباز سرعت' سے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے arrests کی crews کی وجہ سے سیاسی بےثباتی نے ڈیم کی تکمیل میں تاخیر پیدا کر دی تھی، اگر سابق حکومتیں بغیر کسی وقفے کے کام کرتیں تو یہ ڈیم پہلے ہی مکمل ہو چکا ہوتا۔ پیپیپی کے چیئرمٹین نے پارٹی کی قیادت کو قومی منصوبوں بشمول چائنہ-پاکستان اقتصادی راہداری (CPEC) جیسے бора منصوبوں کی ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اورنج لائن ٹرین جیسے معمار کے عظیم from ٹریکنامائیک اival Vision کی حصے تھے جو پیپیپی کی حکومتوں کے دوران شروع ہوئی تھیں۔ بلاول بھٹو نے دہرایا کہ پیپیپی 18th آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کے تحت گلگت بلتستان کے لوگوں کے آئینی اور جمہوری حقوق کے لیے لڑتی رہے گی
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