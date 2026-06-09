ایران نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کے لئے شرائط رکھ دیں

ایرانی پارلیمانی اہلکار نے کہا کہ اگر امریکی حکام خلوص کا مظاہرہ کریں تو تہران کو مذاکرات میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اعتماد کی کمی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
ایران کے پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ اگر امریکی مذاکرات کار اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی نیک نیتی ثابت کر سکیں تو ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے پیر کے روز اشارہ دیا کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کے لئے کھلا ہے لیکن اعتماد کی کمی کسی بھی ممکنہ معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عزیزی سے صدر ٹرمپ کے حالیہ دعووں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان معاہدہ قریب ہو سکتا ہے۔ ان دعووں کے جواب میں ایران ی اہلکار نے کہا کہ تہران امریکی صدر کے ارادوں کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتا ہے۔ عزیزی نے دلیل دی کہ ایران سفارت کاری کو اپنی وسیع تر جدوجہد کی توسیع سمجھتا ہے اور دہرایا کہ مذاکرات صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب امریکہ خلوص کا مظاہرہ کرے۔ انہوں نے کہا، "ہم نے کئی بار کہا ہے کہ ہم مذاکرات کو میدان جنگ کی توسیع کے طور پر قبول کرتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ کو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر اسے یقین ہو جائے کہ امریکی حکام، خاص طور پر صدر ٹرمپ ، حقیقی طور پر مذاکرات کے پابند ہیں اور قائم کردہ سفارتی اصولوں پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ عزیزی نے کہا، "اگر ہم اس بات پر قائل ہو سکیں کہ امریکیوں، خاص طور پر امریکہ کے صدر کی طرف سے خلوص ہے، اور اگر ہم اس اعتماد تک پہنچ سکیں کہ وہ مذاکرات کے آدمی ہیں اور مذاکرات کے قوانین کو بھی تسلیم کرتے ہیں، تو اسلامی جمہوریہ کو مذاکرات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔" عزیزی کے مطابق، مذاکرات کے موجودہ دور میں سب سے بڑا چیلنج ایک حقیقت پسندانہ فریم ورک کا نفاذ ہے۔ ایران ی اہلکار نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے ایران کے غیر ملکی اثاثوں کو منجمد رکھنے کے فیصلے نے پیش رفت میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن نے ابتدائی طور پر مذاکرات کے دوران ان منجمد فنڈز کو جاری کرنے پر اتفاق کیا تھا، جس سے یہ معاملہ مذاکرات میں ایک اہم رکاوٹ بن گیا ہے۔ مذاکرات کے لئے کھلے پن کا اظہار کرنے کے باوجود، عزیزی نے اشارہ دیا کہ تہران کئی بنیادی مسائل پر اپنی موقف پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران افزودہ یورینیم اور جوہری ہتھیاروں کے معاملات پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ موضوعات مذاکرات میں انتہائی حساس ہیں۔ یہ تبصرے علاقائی کشیدگی کے مہینوں کے بعد تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایک وسیع تر معاہدے تک پہنچنے کی سفارتی کوششوں کے جاری رہنے کے دوران آئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ امن معاہدے کے حصول کو ممکن سمجھتے ہیں، تو عزیزی نے کہا کہ نتیجہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ امریکہ آگے کیسے رویہ اختیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، "اگر یہی رویے جاری رہے، تو نہیں، ہمارے پاس بالکل بھی اعتماد نہیں ہے، اور اس اعتماد کی کمی کے ساتھ، مذاکرات کا جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔" ایران ی اہلکار نے زور دیا کہ اگر دونوں اطراف ایک پائیدار معاہدے کی طرف پیش رفت کی امید رکھتی ہیں تو اعتماد کی بحالی ضروری ہوگی۔ عزیزی نے کہا کہ ایران کی آگے بڑھنے کی خواہش اس بات پر منحصر ہے کہ آیا اس کی مخصوص شرائط پوری ہوتی ہیں اور آیا ٹھوس فوائد ملکی مفادات میں جھلکتے ہیں۔ انہوں نے معاشی مسائل، مالی امور، بینکنگ تک رسائی، پابندیوں میں نرمی اور لبنان کی پیشرفت کو تہران کی اہم ترجیحات قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "اگر وہ شرائط جو اسلامی جمہوریہ ایران متعین کرتا ہے پوری ہو جائیں، اور اگر عملی طور پر ہم دیکھیں کہ یہ ملک کے قومی مفادات، خاص طور پر معاشی شعبے، مالی معاملات، بینکنگ، پابندیاں اور لبنان کا مسئلہ، جو ہمارے لئے بہت اہم ہے، میں جھلکتے ہیں، تو ہم مزاحمتی محاذ، اس کے ارکان اور خاص طور پر لبنان کے معاملے پر ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔.
ایران کے پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ اگر امریکی مذاکرات کار اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی نیک نیتی ثابت کر سکیں تو ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے پیر کے روز اشارہ دیا کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کے لئے کھلا ہے لیکن اعتماد کی کمی کسی بھی ممکنہ معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عزیزی سے صدر ٹرمپ کے حالیہ دعووں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان معاہدہ قریب ہو سکتا ہے۔ ان دعووں کے جواب میں ایرانی اہلکار نے کہا کہ تہران امریکی صدر کے ارادوں کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتا ہے۔ عزیزی نے دلیل دی کہ ایران سفارت کاری کو اپنی وسیع تر جدوجہد کی توسیع سمجھتا ہے اور دہرایا کہ مذاکرات صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب امریکہ خلوص کا مظاہرہ کرے۔ انہوں نے کہا، "ہم نے کئی بار کہا ہے کہ ہم مذاکرات کو میدان جنگ کی توسیع کے طور پر قبول کرتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ کو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر اسے یقین ہو جائے کہ امریکی حکام، خاص طور پر صدر ٹرمپ، حقیقی طور پر مذاکرات کے پابند ہیں اور قائم کردہ سفارتی اصولوں پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ عزیزی نے کہا، "اگر ہم اس بات پر قائل ہو سکیں کہ امریکیوں، خاص طور پر امریکہ کے صدر کی طرف سے خلوص ہے، اور اگر ہم اس اعتماد تک پہنچ سکیں کہ وہ مذاکرات کے آدمی ہیں اور مذاکرات کے قوانین کو بھی تسلیم کرتے ہیں، تو اسلامی جمہوریہ کو مذاکرات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔" عزیزی کے مطابق، مذاکرات کے موجودہ دور میں سب سے بڑا چیلنج ایک حقیقت پسندانہ فریم ورک کا نفاذ ہے۔ ایرانی اہلکار نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے ایران کے غیر ملکی اثاثوں کو منجمد رکھنے کے فیصلے نے پیش رفت میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن نے ابتدائی طور پر مذاکرات کے دوران ان منجمد فنڈز کو جاری کرنے پر اتفاق کیا تھا، جس سے یہ معاملہ مذاکرات میں ایک اہم رکاوٹ بن گیا ہے۔ مذاکرات کے لئے کھلے پن کا اظہار کرنے کے باوجود، عزیزی نے اشارہ دیا کہ تہران کئی بنیادی مسائل پر اپنی موقف پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران افزودہ یورینیم اور جوہری ہتھیاروں کے معاملات پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ موضوعات مذاکرات میں انتہائی حساس ہیں۔ یہ تبصرے علاقائی کشیدگی کے مہینوں کے بعد تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایک وسیع تر معاہدے تک پہنچنے کی سفارتی کوششوں کے جاری رہنے کے دوران آئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ امن معاہدے کے حصول کو ممکن سمجھتے ہیں، تو عزیزی نے کہا کہ نتیجہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ امریکہ آگے کیسے رویہ اختیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، "اگر یہی رویے جاری رہے، تو نہیں، ہمارے پاس بالکل بھی اعتماد نہیں ہے، اور اس اعتماد کی کمی کے ساتھ، مذاکرات کا جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔" ایرانی اہلکار نے زور دیا کہ اگر دونوں اطراف ایک پائیدار معاہدے کی طرف پیش رفت کی امید رکھتی ہیں تو اعتماد کی بحالی ضروری ہوگی۔ عزیزی نے کہا کہ ایران کی آگے بڑھنے کی خواہش اس بات پر منحصر ہے کہ آیا اس کی مخصوص شرائط پوری ہوتی ہیں اور آیا ٹھوس فوائد ملکی مفادات میں جھلکتے ہیں۔ انہوں نے معاشی مسائل، مالی امور، بینکنگ تک رسائی، پابندیوں میں نرمی اور لبنان کی پیشرفت کو تہران کی اہم ترجیحات قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "اگر وہ شرائط جو اسلامی جمہوریہ ایران متعین کرتا ہے پوری ہو جائیں، اور اگر عملی طور پر ہم دیکھیں کہ یہ ملک کے قومی مفادات، خاص طور پر معاشی شعبے، مالی معاملات، بینکنگ، پابندیاں اور لبنان کا مسئلہ، جو ہمارے لئے بہت اہم ہے، میں جھلکتے ہیں، تو ہم مزاحمتی محاذ، اس کے ارکان اور خاص طور پر لبنان کے معاملے پر ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
ایران امریکہ مذاکرات اعتماد ٹرمپ