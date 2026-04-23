ایران امریکہ تنازعہ: مسلم دنیا پر دباؤ، احتجاج مؤخر

جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن نے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی جنگ کو روکنے کے لیے احتجاج کو وقتی طور پر موخر کیا گیا ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعے نے عالم اسلام پر ایک نیا دباؤ ڈال دیا ہے۔ یہ بات جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن نے ڈیرہ غازی خان میں کھوسہ ہاؤس پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، مسلم دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ اس کشیدگی کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جا رہے ہیں اور اس سے امن و استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمٰن نے اس صورتحال کو گہری تشویش سے دیکھا اور مسلم امہ کو اس مسئلے کے حل کے لیے متحد ہونے کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم رہنماؤں کو آگے آنا چاہیے اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمٰن نے بتایا کہ ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی تھی جو مہنگائی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ احتجاج کو وقتی طور پر موخر کیا گیا ہے، منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی جنگ کو روکنے کی کوشش کے پیش نظر احتجاج کو مؤخر کیا گیا ہے تاکہ حالات معمول پر آنے دیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ ان کی پارٹی اور ان کے حامی اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور جب حالات مناسب ہوں گے تو احتجاج دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے صبر اور تحمل کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ اس مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ احتجاج کا مقصد حکومت کو عوام کی مشکلات سے آگاہ کرنا اور ان کے حل کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ انہوں نے مرحوم سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے اپنے علاقے اور ملک کے لیے بہت خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کے ساتھ ان کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے اور وہ اکثر سیاسی معاملات پر ان سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مرحوم کی روح کے لیے دعا کی اور ان کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ، مولانا فضل الرحمٰن نے کراچی میں ایک نوجوان کے اغوا اور اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز کی چوری کی واردات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور حکومت سے اس معاملے کی فوری تحقیقات کرنے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے عوام کو بھی الرٹ رہنے اور کسی بھی مشکوش حرکت کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دینے کا کہا۔ حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعے نے عالم اسلام پر ایک نیا دباؤ ڈال دیا ہے۔ یہ بات جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن نے ڈیرہ غازی خان میں کھوسہ ہاؤس پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، مسلم دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ اس کشیدگی کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جا رہے ہیں اور اس سے امن و استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمٰن نے اس صورتحال کو گہری تشویش سے دیکھا اور مسلم امہ کو اس مسئلے کے حل کے لیے متحد ہونے کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم رہنماؤں کو آگے آنا چاہیے اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمٰن نے بتایا کہ ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی تھی جو مہنگائی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ احتجاج کو وقتی طور پر موخر کیا گیا ہے، منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی جنگ کو روکنے کی کوشش کے پیش نظر احتجاج کو مؤخر کیا گیا ہے تاکہ حالات معمول پر آنے دیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ ان کی پارٹی اور ان کے حامی اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور جب حالات مناسب ہوں گے تو احتجاج دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے صبر اور تحمل کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ اس مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ احتجاج کا مقصد حکومت کو عوام کی مشکلات سے آگاہ کرنا اور ان کے حل کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ انہوں نے مرحوم سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے اپنے علاقے اور ملک کے لیے بہت خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کے ساتھ ان کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے اور وہ اکثر سیاسی معاملات پر ان سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مرحوم کی روح کے لیے دعا کی اور ان کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ، مولانا فضل الرحمٰن نے کراچی میں ایک نوجوان کے اغوا اور اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز کی چوری کی واردات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور حکومت سے اس معاملے کی فوری تحقیقات کرنے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے عوام کو بھی الرٹ رہنے اور کسی بھی مشکوش حرکت کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دینے کا کہا۔ حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ کی تازہ معلومات پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں
ایران امریکہ تنازعہ مولانا فضل الرحمٰن احتجاج مسلم دنیا سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کراچی اغوا سندھ