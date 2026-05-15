ایران پر امریکی جنگ بندی کا فیصلہ کس کے لئے کیا گیا؟

امریکی صدر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکا نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کا فیصلہ دیگر ممالک خصوصاً پاکستان کی درخواست پر کیا ہے۔ ایک ماہ کی جنگ بندی کے بعد امریکا نے ایران کی فوجی صلاحیت کو تقریباً تباہ کر دیا۔ دوسری جانب، ایران کا کہنا ہے کہ ملک کی دفاعی طاقت برقرار ہے اور اگر ایران پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو اس کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
ایک ماہ کی جنگ بندی میں ایران نے کچھ تیاری کی بھی تو ہمیں تھوڑا بہت 'کلیئر اپ ورک' کرنا پڑے گا، امریکی صدر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکا نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کا فیصلہ دیگر ممالک خصوصاً پاکستان کی درخواست پر کیا تھا۔ ان خیالات کا اظہار امریکی صدر نے چین کے دورے سے واپسی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ امریکا مستقبل میں ایران پر دوبارہ حملے بھی کرسکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکا نے ایران کی فوجی صلاحیت کو تقریباً تباہ کر دیا ہے تاہم ایک ماہ کی جنگ بندی کے بعد وہ کچھ کھڑے ہوئے ہوں گے تو اب شاید ہمیں دوبارہ جا کر تھوڑا بہت 'کلیئر اپ ورک' کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ میں ذاتی طور پر ایران کے ساتھ جنگ بندی کا حامی نہیں تھا لیکن دیگر ممالک بالخصوص پاکستان کی اپیل پر امریکا نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی بیانات کو 'نفسیاتی حربے' قرار دیتے ہوئے کیا کہ ملک کی دفاعی طاقت برقرار ہے۔ اگر ایران پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو اس کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ ہفتوں میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور قطر نے پسِ پردہ سفارتی رابطوں کے ذریعے امریکا ایران جنگ بندی مذاکرات کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ایک اور وزیر مستعفی؛ کیا برطانوی وزیراعظم کا اقتدار ڈوب رہا ہے؟
پاکستان نے اپنے خلاف مودی کی ہر پالیسی کو سفارتی اور اخلاقی میدان میں پچھاڑ دیا؛ سربراہ راکھوٹروں اور حالات obecnych سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ