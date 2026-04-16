ایران کے صدر کا سخت ردعمل: اصل دہشت گرد وہ جو جب چاہیں، جہاں چاہیں، کسی کو بھی قتل کردیتے ہیں

ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کسی ملک کا نام لیے بغیر ان عناصر پر کڑی تنقید کی جو اسکولوں، اسپتالوں اور میٹرنٹی ہومز جیسی جگہوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقی دہشت گرد ہیں جو انسانی حقوق اور عالمی قوانین کو خاطر میں نہیں لاتے اور اب یہی عناصر انسانیت کے لیکچر دے رہے ہیں۔
ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کسی ملک کا نام لیے بغیر مگر واضح انداز میں ان ممالک پر کڑی تنقید کی ہے جو انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالخصوص کمزور طبقوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے عناصر دراصل سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو کسی قانون یا اخلاقی اصول کی پرواہ کیے بغیر جب چاہیں، جہاں چاہیں، اور جس کو چاہیں، بلا تفریق قتل کر دیتے ہیں۔
صدر پزیشکیان نے خصوصاً اس امر پر زور دیا کہ وہ لوگ جو اسکولوں، اسپتالوں، اور شہری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں، اور تو اور میٹرنٹی ہومز جیسی نازک جگہوں کو بھی اپنی جارحیت کا شکار بناتے ہیں، وہی حقیقی دہشت گرد ہیں۔ یہ عناصر انسانی حقوق کے تصور، جنگ کے قواعد، اور بین الاقوامی قوانین کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں۔
ایرانی صدر نے اس بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا کہ ایسے عناصر جو خود سفاکانہ جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، آج کل اسٹیجوں پر چڑھ کر انسانیت اور بنیادی حقوق کے لیکچر دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس صورتحال کو انتہائی شرمناک قرار دیا اور اسے منافقت کی بدترین مثال بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے گناہ جانوں کا لہو بہایا اور اب وہ خود کو انسانی حقوق کا علمبردار ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس موقع پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ 28 فروری سے جاری ایران پر ہونے والے حملوں میں، جن میں بالواسطہ یا بلاواسطہ امریکا اور اسرائیل کے کردار کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک لڑکیوں کے پرائمری اسکول کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا جس کے نتیجے میں درجنوں طالبات شہید ہو گئی تھیں۔ یہ واقعہ اس تاثر کو مزید گہرا کرتا ہے کہ کچھ قوتیں بالخصوص بچوں اور خواتین کی زندگیوں کے بارے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں۔
صدر پزیشکیان کی جانب سے یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں تناؤ عروج پر ہے اور مختلف ممالک کے درمیان سفارتی اور عسکری کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ان کے الفاظ بالواسطہ طور پر ان اقدامات کی مذمت کرتے ہیں جن میں معصوم شہریوں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تشویشناک صورتحال انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور عالمی برادری پر زور دیتی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں اور بین الاقوامی اداروں کو چاہیے کہ وہ ایسے واقعات پر خاموشی اختیار کرنے کے بجائے ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور ذمہ داروں کو جوابدہ ٹھہرائیں۔
یہ بھی یاد رہے کہ حال ہی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق بھی ہوا ہے، جبکہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اپنی ‘اسرائیل فرسٹ‘ پالیسی کو ترک کرکے معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ ان سب واقعات کے تناظر میں ایران کے صدر کے بیانات خطے کی نازک صورتحال پر مزید روشنی ڈالتے ہیں۔
