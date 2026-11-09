ایرانی نوجوانان کو باہا اقلیت کے خلاف سنگین سزائیں
ایران کے کرمان میں دو باہا نوجوانان کو سال 2026 کے احتجاج میں ملوث ہونے پر کڑی سزا سنائی گئی۔ یہ واقعہ ایران میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے نئی چیلنجنگ صورتحال کا سبب بنا ہے۔
ایرانی حکام نے سال 2026 کے بڑے پیمانے پر ہونے والے anti-government احتجاج کے تناظر میں دو باہا نوجوانان کو سنگین جیل کی سزائیں سنائی ہیں۔ بہائی انٹرنیشنل کمیونٹی کے مطابق پیوند نعمتی کو بارہ ڈھائی سال اور برنا نعمتی کو آٹھ سال کی قید کی سزا دی گئی ہے۔ یہ دونوں کزنز ہیں جن پر قومی سلامتی کے خلاف عمل کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔
کرمان عدالت نے پیش کی تفصیلات
پینتیس سالہ پیوند نعمتی کو دس جنوری، چھبیس اور آٹھ سالہ برنا نعمتی کو مارچ، چھبیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کرمان میں واقع ایک ریوولوشنری کورٹ نے ان دونوں کو تین باسیس ملیشیا ارکان کی ہلاکت میں ملوث ہونے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ کرمان ایران کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ایک اہم شہر ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد کمیونٹی کے نمائندوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ سزائیں ان دونوں نوجوانان کی جوانی اور زندگی کے بہت سے اہم سالوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔Also readپاکستان نے عالمی مقابلۂ حسن مس ورلڈ کی تاریخ میں پہلی بار باضابطہ طور پر شرکت کا اعزاز حاصل کرلیا
بین الاقوامی ردعمل اور موقف
امریکی اداکار مارک رفلو، پن بیڈلی اور رین ولسن نے پیوند کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پر لگائے گئے الزامات اس وقت پیش آئے تھے جب وہ پہلے ہی حراست میں تھے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے پاس بہائی انٹرنیشنل کمیونٹی کی نمائندہ سمین فہاندیج نے اے ایف پی کو بتایا کہ ان دونوں معصوم افراد کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس سزا کو سنگین انصاف کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ نہ جرم ثابت ہوا اور نہ ہی کوئی شواہر موجود ہیں۔
بہائی برادری پر پابندیوں کا پس منظر
ایران میں بہائیوں کو جمہوری اسلامی کا کوئی مذہب تسلیم نہیں ہے اور انہیں دہائیوں سے پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ ایران میں بہائیت سب سے بڑی غیر مسلم مذہبی اقلیت ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے دہوں بہائیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ امریکی بہائی پبلک افیئرز آفس نے اے ایف پی کو بیان جاری کیا کہ یہ سزائیں معصوم افراد کے خلاف انتہائی غیر منصفانہ ہیں۔ ایران میں بہائیوں کو اکثر اسرائیل کے ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا ایک بڑا مذہبی مرکز حیفا میں واقع ہے جو جدید اسرائیل کی موجودگی سے بھی پہلے قائم تھا۔
دیگر متاثرین کی موجودہ صورتحال
اسی معاملے میں کرمان کی ویمنس ہوسینی نژاد کو بھی جنوری، چھبیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں بھی جبری ٹیلی ویژن اعتراف کرنا پڑا تھا۔ انہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا جہاں انہوں نے ایران میں فانی خطرے سے دوچار خواتین کی نشاندہی کی تھی۔ ویمنس کے علاوہ شکیلا قاسمی اور عظیم شاہ بازپور کو بھی آٹھ سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ تاہم، نعمتی بھائیوں سے مختلف طور پر ان تینوں کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics