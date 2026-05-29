ایران کے فارس نیوز ایجنسی کا ٹرمپ کے بیانات پر ردعمل

ایران کے فارس نیوز ایجنسی کا ٹرمپ کے بیانات پر ردعمل
📆29/05/2026 6:06 pm
امریکی صدر کے مشرق وسطیٰ میں امن معاہدے کے دعوؤں کو ایران نے 'سچ اور جھوٹ کا مرکب' قرار دیا۔

ایران کے فارس نیوز ایجنسی نے جمعہ کے روز ذرائع کے حوالے سے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ختم کرنے کے ممکنہ معاہدے کے بارے میں حالیہ بیانات سچ اور جھوٹ کا مرکب ہیں۔ ایجنسی نے کہا کہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کو آبنائے ہرمز کو بغیر کسی محصول کے کھلا رکھنے کی ضرورت ہے، جبکہ اطلاع شدہ معاہدے میں ایسی کوئی شق موجود نہیں ہے۔ ٹرمپ کے اس دعوے پر کہ واشنگٹن اور تہران مشترکہ طور پر ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کی تباہی کی نگرانی کریں گے، ذرائع نے کہا کہ یہ دعویٰ نہ تو مفاہمت کی یادداشت میں ظاہر ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ ایران منجمد ایران ی اثاثوں میں سے 12 ارب ڈالر کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے، اور خبردار کیا کہ تہران اس ادائیگی کے ہونے تک مذاکرات کے اگلے مرحلے پر نہیں بڑھے گا۔ لبنان کے حوالے سے، ذرائع نے تہران کے مطالبے کو دہرایا کہ حزب اللہ کے مطالبات کے مطابق مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے، اور کہا کہ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی پر فوری جوابی کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے جمعہ کے روز، ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ وہ ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے پر حتمی فیصلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جو مذاکرات میں کچھ متنازعہ مسائل کا احاطہ کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار یا بم نہیں رکھے گا۔ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر بغیر کسی محصول کے دونوں سمتوں میں غیر محدود جہاز رانی کے لیے کھول دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران میں افزودہ یورینیم کے ذخائر کو امریکہ کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ مل کر نکالا جائے گا اور تباہ کیا جائے گا۔ یہ بیانات اس وقت آئے ہیں جب ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام اور علاقائی سلامتی سے متعلق کشیدگی برسوں سے جاری ہے۔ ایران نے ہمیشہ اپنے جوہری پروگرام کو پرامن قرار دیا ہے، جبکہ مغربی طاقتوں نے اس پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگایا ہے۔ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے، اور ایران نے بارہا اس کی بندش کی دھمکی دی ہے۔ موجودہ مذاکرات میں ایران 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی چاہتا ہے، جبکہ امریکہ اس میں توسیع اور مضبوطی پر زور دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے موقف میں ممکنہ طور پر ایران پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی کارفرما ہے، لیکن ایران نے اپنی سرخ لکیریں طے کر رکھی ہیں۔ تہران کا اصرار ہے کہ وہ اپنے جوہری حقوق پر سمجھوتہ نہیں کرے گا اور علاقائی معاملات میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ لبنان میں حزب اللہ کی حمایت اور یمن میں حوثیوں کی پشت پناہی ایران کی علاقائی پالیسیوں کے اہم ستون ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ کشیدگی کے باوجود، ممکنہ معاہدے کی باتیں جاری ہیں۔ تاہم، دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد کی کمی اور مختلف شرائط کی وجہ سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اب بھی اپنے مطالبوں پر قائم ہے اور امریکہ کے بیانات کو احتیاط سے دیکھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں آنے والے دنوں میں مزید وضاحت مل سکتی ہے کہ آیا واقعی کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے یا کشیدگی بڑھے گی.

