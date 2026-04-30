ایران امریکہ میں ورلڈ کپ کھیلے گا، فیفا صدر کا اعلان

فیفا کے صدر جیانی انفانتینو نے تصدیق کی ہے کہ ایران 2026 کے ورلڈ کپ کے میچز امریکہ میں شیڈول کے مطابق کھیلے گا۔ ایرانی حکام نے میچز کے مقام تبدیل کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔
فیفا کے صدر جیانی انفانتینو نے جمعرات کو وینکوور میں عالمی فٹ بال تنظیم کے اجلاس کے آغاز پر اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران اپنے ورلڈ کپ کے میچ امریکہ میں شیڈول کے مطابق کھیلے گا۔ مشرق وسطیٰ میں فروری میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملوں کے بعد جنگ کے پھوٹ پڑنے کے بعد سے اس سال کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ میں منعقد ہونے والے ورلڈ کپ میں ایران کی شرکت غیر یقینی رہی ہے۔ انفانتینو، جنہوں نے بار بار کہا ہے کہ ایران ورلڈ کپ میں موجود رہے گا، نے وینکوور میں مندوبین سے اپنے خطاب کے آغاز میں اس موقف پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 'میں شروع میں ہی اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ ایران یقیناً 2026 کے فیفا ورلڈ کپ میں حصہ لے گا۔ اور یقیناً، ایران امریکہ میں کھیلے گا۔' ایران ی حکام نے اپنے گروپ کے میچز کو امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کے خیال کو پیش کیا تھا، لیکن یہ تجویز پہلے ہی انفانتینو نے مسترد کر دی تھی۔ گزشتہ ہفتے ایک اور پیچیدگی پیدا ہوئی جب اٹلی میں پیدا ہونے والے امریکی خصوصی ایلچی پاؤلو زامپولی نے ایران کی جگہ ورلڈ کپ میں اٹلی کو لینے کا خیال پیش کیا۔ بعد میں امریکی حکومت نے اس تجویز سے خود کو الگ کر لیا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران ی فٹ بال کھلاڑیوں کا خیرمقدم کیا جائے گا۔ اس معاملے میں کئی ہفتوں سے کشیدگی موجود ہے اور ایران کی ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے مختلف تجاویز سامنے آتی رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے سے ہی سفارتی تعلقات کشیدہ ہیں، اور اس صورتحال میں ورلڈ کپ کے میچز کے انعقاد کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا تھا۔ ایران ی حکام کی جانب سے میچز کے مقام تبدیل کرنے کی تجویز اس خدشے کی وجہ سے سامنے آئی تھی کہ امریکہ میں ایران ی کھلاڑیوں اور تماشائیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جانا مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم، فیفا نے اس خدشے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں سکیورٹی کے تمام انتظامات کیے جائیں گے۔ پاؤلو زامپولی کی تجویز، جس میں اٹلی کو ایران کی جگہ لینے کا کہا گیا تھا، کو بھی فیفا اور امریکی حکومت دونوں نے مسترد کر دیا۔ مارکو روبیو کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکی حکومت ایران ی کھلاڑیوں کی شرکت کے حق میں ہے اور انہیں امریکہ میں کھیلنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ بیان اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ سیاسی مقاصد کے لیے کھیلوں کو استعمال کرنے کے خلاف ہے۔ فیفا کے صدر جیانی انفانتینو کا واضح بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتا اور وہ ایران کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ورلڈ کپ ایک غیر سیاسی ایونٹ ہونا چاہیے اور کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھا جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ ورلڈ کپ کے مداحوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، جو ایران اور امریکہ کے درمیان میچ دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں۔ یہ میچ نہ صرف کھیل کے لحاظ سے اہم ہوگا بلکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کا موقع بھی فراہم کر سکتا ہے۔ فیفا نے تمام متعلقہ فریقوں سے تعاون کرنے اور ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ ورلڈ کپ 2026 کا انعقاد کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ میں مشترکہ طور پر کیا جائے گا، اور یہ ایونٹ دنیا بھر کے لاکھوں فٹ بال مداحوں کے لیے ایک بڑا جشن ہوگا۔ ایران کی شرکت سے ورلڈ کپ کی رنگینی اور دلچسپی میں مزید اضافہ ہوگا.
Australia to host 2026 WSF World Masters ChampionshipsAustralia to host 2026 WSF World Masters Championships
Read more »
Sydney, Perth to host bulk of 2026 Women's Asian CupSydney, Perth to host bulk of 2026 Women's Asian Cup
Read more »
Alexander Shelley to become Pacific Symphony Orchestra music director for 2026-27 seasonAlexander Shelley to become Pacific Symphony Orchestra music director for 2026-27 season
Read more »
Scientists map out the human body one cell at a timeTo release a more complete atlas in 2026, profiling cells across 18 organs and body systems
Read more »
Coe says new Ultimate Championship will be athletics 'gamechanger'The inaugural event will be held in Budapest on September 11-13, 2026.
Read more »
Deaf International Cricket Council announces DICC Cricket World Cup 2026 in UAEThe Deaf International Cricket Council (DICC) has announced that the DICC Cricket World Cup 2026 will be hosted in the United Arab Emirates (UAE) from October 24 to 31, 2026.
Read more »