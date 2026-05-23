ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی فریم ورک معاہدے کی تیاری اور علاقائی امن کی کوششیں

ایران نے امریکہ کے ساتھ ایک 14 نکاتی فریم ورک تیار کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد جنگ کا خاتمہ اور بحری ناکہ بندی کا خاتمہ ہے، جس میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔
ایران نے ہفتے کے روز یہ اہم اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایک 14 نکاتی فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دینے کے عمل میں مصروف ہے، جو کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی اور جاری تنازعات کے حل کی جانب ایک اہم اشارہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کا ابتدائی ارادہ ایک مفاہمت کی یادداشت تیار کرنا تھا، جو کہ 14 کلوزز یا دفعات پر مشتمل ایک جامع فریم ورک معاہدے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ انہوں نے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور ایک مثبت رجحان کا ذکر کیا، تاہم انہوں نے انتہائی احتیاط برتتے ہوئے یہ بھی واضح کیا کہ اس رجحان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ تمام اہم اور حساس مسائل پر مکمل اتفاق رائے پر پہنچ چکے ہیں۔ بقائی نے امید ظاہر کی کہ ایک بار جب یہ فریم ورک حتمی شکل اختیار کر لے گا، تو اس کے بعد 30 سے 60 دنوں کے ایک معقول timeframe کے اندر تمام تفصیلات کو طے کر کے حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکے گا۔ یہ اہم سفارتی پیش رفت پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے ایران کے حالیہ دورے کے بعد سامنے آئی ہے، جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایک فعال ثالث کے طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ خطے میں جاری خونریز جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ یہ شدید تنازع 28 فروری کو اس وقت شروع ہوا جب اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ فوجی کارروائیاں کیں، جن میں ایران کے کئی اعلیٰ فوجی اور سیاسی رہنماؤں سمیت سپریم لیڈر علی خامنہ ای بھی ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے کے جواب میں ایران نے پورے خطے میں میزائل اور ڈرون حملوں کی ایک لہر چلا دی تھی جس سے عالمی سطح پر تناؤ بڑھ گیا تھا۔ اگرچہ 8 اپریل کو ایک کمزور جنگ بندی نافذ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد دونوں جانب سے مذاکرات کا صرف ایک دور چلا جو کسی ٹھوس معاہدے پر ختم نہ ہو سکا، تاہم اس کے بعد سے دونوں ممالک ایک دوسرے کو جنگ کے خاتمے کے لیے مختلف تجاویز بھیج رہے ہیں۔ ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق، زیر بحث فریم ورک کا بنیادی مرکز تمام محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ ہے، جس میں لبنان کی موجودہ صورتحال بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ 13 اپریل سے ایرانی بندرگاہوں پر عائد امریکی بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس ڈرافٹ فریم ورک میں آبنائے ہرمز کے حوالے سے اسٹریٹجک انتظامات بھی شامل کیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی تفصیلات ظاہر کرنے سے گریز کیا۔ آبنائے ہرمز ، جو کہ عالمی تجارت اور تیل کی نقل و حمل کے لیے دنیا کا سب سے اہم راستہ ہے، جنگ کے آغاز سے ہی ایرانی کنٹرول میں ہے۔ ایران نے اب تک صرف چند منتخب جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے اور اس بات پر سختی سے اصرار کیا ہے کہ ہر جہاز کو اس راستے سے گزرنے سے پہلے ایرانی مسلح افواج سے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنا ہو گا۔ بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آبنائے ہرمز کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے انتظام کے لیے ایک ایسا میکانزم وضع کیا جانا چاہیے جس میں صرف ساحلی ریاستوں یعنی ایران اور عمان شامل ہوں۔ جہاں تک ایران کے متنازع جوہری پروگرام کا تعلق ہے، جو کہ واشنگٹن کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا تحفظاتی مسئلہ رہا ہے، ترجمان نے واضح کیا کہ موجودہ 14 نکاتی فریم ورک میں جوہری پروگرام کی تفصیلات شامل نہیں کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جوہری معاملات پر مستقبل میں علیحدہ سے مذاکرات کیے جائیں گے اور اسے اس فریم ورک سے الگ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، ایران کا عرصہ دراز سے یہ مطالبہ ہے کہ اس پر عائد سخت عالمی پابندیوں میں نرمی کی جائے، اور یہ مطالبہ فریم ورک کی تحریر میں شامل تو کیا گیا ہے، لیکن اس پر ابھی تک تفصیلی بات چیت نہیں ہوئی کیونکہ جوہری مسائل فی الحال بحث کا حصہ نہیں ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ پیچیدہ سفارتی کھیل خطے کے مستقبل کا تعین کرے گا، لیکن دونوں اطراف کے سخت موقف اور عدم اعتماد کی وجہ سے ایک حتمی اور پائیدار معاہدے تک پہنچنا اب بھی ایک بڑا چیلنج نظر آتا ہے.
ایران امریکہ معاہدہ آبنائے ہرمز جنرل عاصم منیر جوہری پروگرام عالمی امن
Iran's Hardline Stance in Diplomatic Efforts with US, Rising Tensions Despite Mediation EffortsIran has signaled a hardline stance in ongoing diplomatic efforts with the United States, with its top negotiator saying Tehran will not compromise on its 'national rights' during negotiations aimed at ending recent hostilities. The discussions in Tehran were part of a broader mediation push led by Pakistan, aimed at narrowing differences between Iran and the United States after weeks of conflict. The talks reportedly focused on a 14-point framework proposed by Iran, which Tehran views as the basis for any future agreement. Iranian officials also exchanged messages between the two sides during the meetings, reflecting ongoing but fragile diplomatic engagement. The statement underscores rising tensions despite ongoing diplomatic contacts and mediation efforts involving regional actors. Washington has seen some progress toward a potential deal, though significant work remains. Iran's foreign ministry stated that major differences between the two sides are still 'deep and significant,' suggesting negotiations remain fragile. Despite months of conflict, reports indicate Iran has maintained key military capabilities, including near-weapons-grade enriched uranium stockpiles and missile and drone systems. The situation continues to impact regional stability and global energy markets, particularly with disruptions linked to the Strait of Hormuz.
