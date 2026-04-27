ایران کی آبنائے ہرمز کی کشادگی کے لیے نئی شرط، جوہری مذاکرات سے ربط

ایران نے آبنائے ہرمز کی ممکنہ دوبارہ کشادگی اور علاقائی تناؤ میں کمی کے لیے نئی شروط پیش کر دی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق، ایران نے امریکہ کو ایک نیا تجویز پیش کیا ہے جس میں آبنائے ہرمز میں پیش رفت کو جوہری مذاکرات کے اگلے مرحلے سے منسلک کیا گیا ہے۔ ایک امریکی اہلکار اور معاملے سے واقف دو ذرائع نے Axios کو بتایا کہ ایران نے جوہری مذاکرات کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کرنے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے اور بحری راستوں کو بحال کرنے کی کوششوں کو ترجیح دینے کا مشورہ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تجویز پاکستانی ثالثوں کے ذریعے واشنگٹن کو پہنچائی گئی تھی، تاہم اس کی باضابطہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کے حوالے سے کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور ایران ی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کر دی جاتی ہیں، تو امریکہ کے لیے ایران پر جوہری معاہدے کے حوالے سے دباؤ برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ تجویز علاقائی سلامتی اور عالمی تجارتی راستوں کے لیے اہم نتائج کی حامل ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم تیل کے راستوں میں سے ایک ہے، اور اس کی بندش سے عالمی معیشت پر شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنی سکیورٹی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کا خواہاں ہے۔ تاہم، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایران کے جوہری پروگرام اور خطے میں اس کی مداخلت کے حوالے سے گہری تشویش ہے۔ اس لیے، کسی بھی معاہدے تک پہنچنے کے لیے دونوں فریقوں کو سنجیدگی سے مذاکرات کرنے اور ایک دوسرے کی خدشات کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی ثالثی کی پیشکش ایک مثبت پیش رفت ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے مذاکرات کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس صورتحال میں، امریکہ کے لیے ایک مشکل فیصلہ کرنا ہے۔ اگر امریکہ ایران کی شروط مان لیتا ہے، تو اسے جوہری معاہدے پر دباؤ برقرار رکھنے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب، اگر امریکہ ایران کی شروط کو مسترد کر دیتا ہے، تو علاقائی تناؤ بڑھ سکتا ہے اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ امریکہ کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشورہ کرنے اور ایک ایسا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو اس کے مفادات اور علاقائی سلامتی دونوں کی حفاظت کر سکے۔ اس معاملے میں، پاکستان کی ثالثی کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور وہ دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری اس صورتحال پر گہری نظر رکھے اور مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے۔ اس صورتحال کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے، فوری طور پر کوئی آسان حل نظر نہیں آتا، لیکن مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ایک پائیدار حل تلاش کرنا ممکن ہے۔ اس تجویز کی ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی پر سوالات اٹھاتا ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کو اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنا چاہیے اور بین الاقوامی نگرانی کے تحت اسے شفاف بنانا چاہیے۔ تاہم، ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف پر امن مقاصد کے لیے ہے اور وہ اسے کسی بھی صورت میں محدود نہیں کرے گا۔ اس تناؤ کو دیکھتے ہوئے، کسی بھی معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ کو ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار رہنا ہو سکتا ہے۔ تاہم، امریکہ کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ایران کا جوہری پروگرام کبھی بھی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے استعمال نہ ہو۔ اس صورتحال میں، یہ بھی ضروری ہے کہ تمام فریقین تحمل اور اعتدال کا مظاہرہ کریں۔ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی یا فوجی کارروائی سے علاقائی تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے اور ایک بڑے بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنا ہی واحد راستہ ہے جو تمام فریقین کے مفادات میں ہے۔ بین الاقوامی برادری کو بھی اس عمل میں مدد کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اس کے علاقائی اور عالمی اثرات ہیں۔ اس لیے، کسی بھی حل میں تمام متعلقہ فریقوں کو شامل کرنا ضروری ہے.
ایران آبنائے ہرمز جوہری مذاکرات امریکہ علاقائی تناؤ