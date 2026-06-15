ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کی رپورٹ کے مطابق، پارلیمنٹ کی اکثریت نے امریکا کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی حمایت کی ہے۔ اس معاہدے میں سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے قومی مفادات کے تحفظ کی شقوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ معاہدہ جنگ کے خاتمے، توڑنے والے تعلقات میںulle improved relations and meaningful talks. صدر نے کہا کہ ایران نے خود کو ہر ممکن صورت کے لیے تیار رکھا ہے اور معاہدے کی مکمل اور منصفانہ نفاذship کے لیے تیار ہے۔
ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی اکثریت نے امریکا کے ساتھ معاہدے کی حمایت کی ہے جس میں قومی مفادات کے تحفظ کی شقوں میں رہبرِ معظم مجتبیٰ خامنہ ای نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران ی صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ امریکا کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر اتفاق کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ آیا امریکا واقعی ایران ی قوم کے حقوق کا احترام کرنے کے لیے سنجیدا ہے بھی یا نہیں۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں صدر پزیشکیان نے کہا کہ معاہدے کے متن پر طویل اور تفصیلی مشاورت کے بعد ایران ی پارلیمنٹ (مجلسِ شورائے اسلامی) کے تقریباً تمام ارکان نے حمایت کی تاکہ عملی طور پر امریکا کے رویّے اور عزم کا امتحان لیا جاسکے۔ انھوں نے مزید کہا کہ معاہدے کی تیاری کے دوران ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے قومی مفادات کے تحفظ سے متعلق شقوں کی شمولیت میں سب سے اہم کردار ادا کیا جس کے باعث ایران کے بنیادی مفادات اور خودمختاری کو دستاویز کا مرکزی حصہ بنایا گیا۔ ایران ی صدر پزیشکیان کے مطابق یہ مفاہمتی یادداشت کئی ماہ کے مسلسل رابطوں، سفارتی کوششوں اور مذاکراتی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ دستاویز جنگ کے خاتمے، کشیدگی میں کمی اور بامعنی مذاکرات کے آغاز کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے خود کو ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار کر رکھا ہے اور کسی بھی نتیجے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل اور منصفانہ عملدرآمد ہوتا ہے تو یہ دستاویز ایران کے لیے باعثِ فخر معاہدہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ایران ی صدر نے اپنے حالیہ بیانات اور قومی کانفرنسوں سے خطاب میں معاہدے کو خطے اور ایران کی مزاحمتی قوتوں کے لیے ایک اہم سفارتی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے بعض حصوں پر محدود نوعیت کے اختلافات موجود تھے تاہم انھیں حل کرلیا گیا۔ ایران ی صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ معاہدے کا مقصد ایران کے پرامن جوہری پروگرام، اقتصادی مفادات اور قومی سلامتی کا تحفظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی ایسے اقدام کو قبول نہیں کرے گا جو اس کے بنیادی حقوق یا خودمختاری کو متاثر کرے۔ واضح رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہوگیا جس پر دستخط اٹھانے والے جمعے کے دن سوئٹزرلینڈ میں ایک باوقار تقریب میں ہوں گے اور اسی روز سے آبند ہرمز مکمل طور پر کھل جائے گی.
ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی اکثریت نے امریکا کے ساتھ معاہدے کی حمایت کی ہے جس میں قومی مفادات کے تحفظ کی شقوں میں رہبرِ معظم مجتبیٰ خامنہ ای نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ امریکا کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر اتفاق کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ آیا امریکا واقعی ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کرنے کے لیے سنجیدا ہے بھی یا نہیں۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں صدر پزیشکیان نے کہا کہ معاہدے کے متن پر طویل اور تفصیلی مشاورت کے بعد ایرانی پارلیمنٹ (مجلسِ شورائے اسلامی) کے تقریباً تمام ارکان نے حمایت کی تاکہ عملی طور پر امریکا کے رویّے اور عزم کا امتحان لیا جاسکے۔ انھوں نے مزید کہا کہ معاہدے کی تیاری کے دوران ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے قومی مفادات کے تحفظ سے متعلق شقوں کی شمولیت میں سب سے اہم کردار ادا کیا جس کے باعث ایران کے بنیادی مفادات اور خودمختاری کو دستاویز کا مرکزی حصہ بنایا گیا۔ ایرانی صدر پزیشکیان کے مطابق یہ مفاہمتی یادداشت کئی ماہ کے مسلسل رابطوں، سفارتی کوششوں اور مذاکراتی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ دستاویز جنگ کے خاتمے، کشیدگی میں کمی اور بامعنی مذاکرات کے آغاز کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے خود کو ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار کر رکھا ہے اور کسی بھی نتیجے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل اور منصفانہ عملدرآمد ہوتا ہے تو یہ دستاویز ایران کے لیے باعثِ فخر معاہدہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ایرانی صدر نے اپنے حالیہ بیانات اور قومی کانفرنسوں سے خطاب میں معاہدے کو خطے اور ایران کی مزاحمتی قوتوں کے لیے ایک اہم سفارتی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے بعض حصوں پر محدود نوعیت کے اختلافات موجود تھے تاہم انھیں حل کرلیا گیا۔ ایرانی صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ معاہدے کا مقصد ایران کے پرامن جوہری پروگرام، اقتصادی مفادات اور قومی سلامتی کا تحفظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی ایسے اقدام کو قبول نہیں کرے گا جو اس کے بنیادی حقوق یا خودمختاری کو متاثر کرے۔ واضح رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہوگیا جس پر دستخط اٹھانے والے جمعے کے دن سوئٹزرلینڈ میں ایک باوقار تقریب میں ہوں گے اور اسی روز سے آبند ہرمز مکمل طور پر کھل جائے گی
ایران امریکا مجتبیٰ خامنہ ای مسعود پزیشکیان معاہدہ پارلیمنٹ قومی مفادات
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