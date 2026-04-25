ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ: امن و استحکام پر تبادلہ خیال

ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے پاکستان کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پاکستانی قیادت سے ملاقات کی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی نمائندے بھی مذاکرات میں شامل ہوں گے۔
اسلام آباد: ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران ی وزیر خارجہ عباس ارغچی اور اعلیٰ سطح کے وفد کے اسلام آباد آمد پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس دورے کا مقصد علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سماجی میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہیں اپنے بھائی، ایران ی وزیر خارجہ، عزت مآب عباس ارغچی @Araghchi اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ اسلام آباد میں وصول کرنے اور ان کا خیرمقدم کرنے میں خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے بامعنی بات چیت کے منتظر ہیں۔ ذرائع کے مطابق، ایران ی وفد کی قیادت ایران ی وزیر خارجہ عباس ارغچی کر رہے ہیں جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور پر تبادلہ خیال کے لیے جمعہ کی شب اسلام آباد پہنچے۔ دفتر خارجہ کے مطابق، ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران ی وفد کا استقبال کیا۔ ایران کے پاکستان میں سفیر رضا امیری مقدم اور پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دورے کے دوران، ایران ی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ کی پاکستان کے دورے کے بعد وہ مسقط اور ماسکو کے لیے بھی روانہ ہوں گے۔ قبل ازیں، عباس ارغچی نے اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کے دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پڑوسی ممالک ان کی اولین ترجیح ہیں۔ ایکس پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں، ایران ی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ ان شہروں کے بروقت دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جس کا مقصد دوطرفہ معاملات پر شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھنا اور علاقائی ترقیات پر مشاورت کرنا ہے۔ دریں اثنا، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر جیرڈ کشنر ہفتہ کو پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے تاکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور منعقد کیا جا سکے۔ انہوں نے فاکس نیوز کو بتایا کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ خصوصی ایلچی وٹکوف اور جیرڈ کشنر پاکستان یوں کے توسط سے ایران ی وفد کے نمائندوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے دوبارہ پاکستان جائیں گے، جنہوں نے اس پورے عمل میں ناقابل یقین دوست اور ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ لیویٹ نے کہا کہ سب لوگ ضرورت پڑنے پر پاکستان جانے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن پہلے اسٹیو اور جیرڈ صدر، نائب صدر اور باقی ٹیم کو رپورٹ کرنے کے لیے وہاں جائیں گے۔ یہ دورہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں قابل تحسین ہیں اور امید ہے کہ یہ مذاکرات مثبت نتائج کا باعث ہوں گے۔ ایران ی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور بعد میں مسقط اور ماسکو کا سفر علاقائی تعاون اور مذاکرات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے.
ایران پاکستان مذاکرات امن استحکام علاقائی تعاون